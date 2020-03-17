中共「一號工程」迎來收官　陳全國面臨考驗

日前，中共總書記習近平在一場決戰脱貧攻堅為主題的會議上稱，克服新冠肺炎疫情影響，堅決奪取脱貧攻堅戰全面勝利。這意味着，這項政治工程並未因疫情的突然而至有所調整，中共堅持按時交卷。不過，對於中國地方大員來說，能不能完成習的這一夙願，還未可知，不得不承認，對於某些官員來說，壓力不小。

習近平發出脱貧總攻號令

習近平在3月初召開的那場誓要2020年完成脱貧攻堅任務的宣示大會上強調，脱貧攻堅是黨中央向全國人民作出的鄭重承諾，必須如期實現。可見，在其眼中，這場政治工程攸關中共中央的權威與公信力。不僅如此，習更是將其放在「對中華民族、對人類都具有重大意義的偉業」層面。言外之意，誰完不成這項任務，誰就破壞了中共的權威，耽誤這項青史留名的偉業。

3月6日，習近平在北京出席決戰決勝脫貧攻堅座談會並發表講話。（新華社）

脱貧攻堅是中共於2015年明確提出的一項政治任務，這既有中共多年扶貧政策的延續性，也有習個人的政治夢想。習在中共十九大上將其作為三大攻堅戰（防範化解重大風險、精準脱貧、污染防治）之一，並提出脱貧時間線與目標，即到2020年要實現現行標準下貧困人口全部脱貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困。

用中國官方的數據來說，也即在未來不足300天的時間內保障餘下的500多萬人完成「一二三」的脱貧標準：「一」就是一個收入，按照中國國家的收入標準2010年的不變價農民人均年收入2300元（人民幣，下同），到2019底現價是3218元，預計今年是4000元左右。「二」就是不愁吃、不愁穿。「三」就是「三保障」，義務教育保障、基本醫療有保障、住房安全有保障。

「困難戶」新疆難壞陳全國

在習近平的脱貧攻堅總攻號令之後，掌管這一中共一號工程的中國國務院副總理胡春華連續兩日召開會議，下達習近平佈置的任務——對52個未摘帽貧困縣和1,113個貧困村實施掛牌督戰。

湖南農戶在家晾曬番薯乾。（中新社）

根據中國國務院於1月末曾印發的一份文件顯示，目前掛牌督戰縣共52個，掛牌督戰村共1,113個。涉及廣西（8個）、四川（7個）、貴州（9個）、雲南（9個）、甘肅（8個）、寧夏（1個）和新疆（10個），都分布在中國西部、北部等經濟不發達地區。

其實，在此次新冠肺炎疫情的困擾下，這些並不屬於重災區，但是留給他們的脱貧任務仍可謂艱鉅。從數據上來說，新疆面臨的形勢更為嚴峻。

在中國全國52個未脱貧縣中，新疆佔了10個，1113個貧困村中，新疆就有364個，仍是數量最多，且都是貧困發生率超過10%的村莊。數據之外，新疆面臨的脱貧考驗更大。

新疆和田地區和田縣一家農民專業合作社，農民在分揀核桃。（新華網）

縱然新疆擁有較為豐富的石油資源，但這裏位於中國大後方，地廣人稀，交通條件不暢，除了能源物質，其他產業都不發達。更令中共困擾的是，這裏聚居着中國維吾爾族，在靠近中亞，受東突厥思想影響頗深，擁有極端思想的人眾多，曾多次發生恐怖主義活動。

近年在自治區黨委書記陳全國治下的新疆也成了全球輿論下的一塊爭議之地。因為中共在處理令各屆執政者頭疼不已的新疆恐怖主義、分裂主義等問題時，重用陳全國採取了建立職業教育培訓中心的「感化」政策。根據中國官方介紹，這一政策旨在讓具有恐怖主義等極端思想的新疆人進入職業教育中心，教他們普通話，傳授職業技能，鼓勵他們拋棄極端思想，積極融入中共領導下的中國多民族政策。雖然中國官方認為這一政策已經讓中國在過去的未發生恐怖活動，但是其對當地財政以及經濟發展帶來了不小的副作用。

從上述文件所披露的新疆10個貧困縣所處位置都是分布在和田、喀什等南疆地區，這裏正是恐怖主義活動最為頻繁的區域。由於沙漠廣佈，相對北疆，這裏人多地少，二三產業規模小，非農就業機會少，富餘勞動力佔全疆的60%以上。而相對封閉落後的環境以及教育程度較低使得他們也多不願外出務工，慢慢成為社會競爭的弱勢群體，有的甚至被一些極端思想所感染。

新疆裕民縣北漠牧業有限公司的飼養管理員在給肉牛添加草料。（資料圖片）

因此，對於陳全國來說，其面臨的脱貧任務相比於其他省份可能更為複雜困難。一方面要在維穩與發展之間找到一個平衡，另一方面又要在規定的期限下完成中共交待的任務。對於新疆來說，尤其是處於南疆的貧困，是綜合了地理、人口、產業等多種要素而形成的社會貧困狀態，坦誠地說，短時間內完成脱貧任務可謂難上加難。

據中國媒體報道，在習近平召開的那場決戰脱貧會議之後，陳全國先後兩次主持在新疆召開脱貧攻堅掛牌督戰工作部署會議。恐怕這不僅是中共的號令使然，更是形勢所逼。對於這位以執行新疆維穩政策而為外界所熟知且陷入爭議的邊疆大吏，這次面臨的考驗也並不輕鬆。不過，這位曾執掌過河南、河北兩個經濟大省的官員想必也絕非等閒之輩。另一個不可忽略的信息是，陳全國執行的治疆策以往為外界關注的只是其維穩，其實從設立教培中心等所傳授的課程等來看，其核心正是鼓勵那些人學習生存生活技能，提高他們的經濟收入。其實，發展經濟才是陳全國維穩新疆謀劃的另一張牌。