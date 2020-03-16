【新冠肺炎】海外留學生回國猶豫不決：航班少價格高，需轉機多次

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）內地疫情連日呈緩和趨勢，但海外疫情愈發嚴峻，不少中國在海外（尤其是英國和歐洲）的留學生都擔憂當地疫情，考慮回國避疫。不過，他們首先面臨的就是機票問題。 《香港01》記者在內地攜程網查詢發現，本周內從倫敦飛往北京、上海，機票價格大多要1萬5千港元以上，且需要轉機至少兩次。此外，歐洲多國飛往中國的航班執行率不足半數，甚至意大利不足2成，大部份航班未能如期飛行。

據《新京報》報道，隨着境外疫情不斷嚴重，各國防控措施也愈來愈嚴格，國際航班紛紛取消，對於是否要回國避疫，在倫敦就讀大學的中國學生正在艱難抉擇。一方面是機票價格問題，另一方面則是因為北京市宣布，從3月16日零時起，境外進京人員應轉送至集中觀察點進行14天的隔離觀察，且費用需要自理。

內媒引述「飛友科技Airsavv」的數據指出，截至3月15日0時，意大利累計確診21157人，往返內地執行航班量為2班，執行率為18.18%；英國累計確診1140人，往返內地執行航班量為9班，執行率為32.14%；西班牙累計確診5232人，往返內地執行航班量為4班，執行率為44.44%；韓國往返內地執行航班量為32班，執行率9.07%。

飛友科技Airsavvi數據顯示，重點疫情國家（韓國、西班牙、法國、德國、美國）在首都機場進港的國際航班量為8班，佔進港國際及港澳台航班比例25%；上海虹橋機場的重點疫情國家航班量為1班，佔比14%；浦東機場重點疫情國家航班量為4班，佔比9%。

倫敦飛上海公務包機 票價20萬港元售罄

另據內媒報道，近日有海南航空旗下公務機航空公司金鹿航空的海報顯示，一架從倫敦經停日內瓦飛上海的包機將於3月18日執飛，航班共有40個座位，每個座位售價人民幣18萬元起（約合20萬港元），且已經售罄。不過，金鹿航空負責人表示，雖然價格最近確實有所上漲，但該公務機的機票本身就比較貴。

崔天凱：長途旅行增感染風險 要儘量規避

3月13日，中國駐美大使崔天凱在接受央視專訪時表示，根據世衛在內很多專業機構的建議，還是要儘量減少大規模的聚集和長途旅行，因為長途旅行也會增加感染風險，所以希望在美國的僑胞、留學生要仔細權衡利弊，儘量規避風險。

崔天凱表示，「現在最基本的是要保護好自己，怎麼有利於保護好自己就怎麼做。當然他們如果經過慎重考慮，最後有種種理由覺得還是需要回去，我們也會給他們想辦法，解決具體問題，提供各種便利。因為說實話，由於美國方面很早就停了雙方之間很多航班，也進行了很多管控，現在要買到一張回去的機票，也不是那麼容易。」

（綜合報道）