【新冠肺炎】武漢女釋囚抵京事件後　湖北監獄系統新官上任

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續下，武漢市自1月23日起，一直實行封城。武漢黃姓女釋囚早前突破封城抵達北京，一度引發輿論熱潮，湖北監獄系統多名高官因此被處分。3月2日，湖北省監獄管理局局長、副局長、政治部主任被免職。 湖北省監獄管理局官網今天（16日）更新顯示，湖北省監獄管理局副局長已由原宜昌市公安局黨委副書記、副局長、正縣級偵查員、二級調研員田軍擔任，政治部主任已由原襄陽市委宣傳部副部長、市委精神文明建設指導委員會辦公室主任齊興旺擔任。

早前3月2日，由司法部牽頭的聯合調查組（包括中共政法委、最高檢、公安部）公布了「黃姓刑釋女離開武漢抵達北京事件」的調查結果。通報顯示，2月17日至21日上午，監獄為黃某英測量體温13次，其中18日、19日兩次體温為37.3°C。其間，黃某英再三找幹警，要求回家。幹警與其女兒聯繫，其女兒表示想辦法解決。後幹警與其女兒前夫約定於2月21日上午，由監獄將黃某英送至武漢北高速收費站口將其接走。

京東城區新怡家園小區通報女子返回北京一事。（微博截圖）

2月21日早上，幹警將隔離觀察的黃某英帶到監獄門口，對其宣講有關防疫規定，並要求其寫下出獄後居家隔離14天的保證書。幹警將黃帶出監獄，乘鄂牌依維柯警車到武漢北高速收費站外廣場，步行將黃送至關卡口。

此前，黃某英家屬已與卡口執勤公安幹警說明來意，在卡口外等候。當時執勤的武漢市東西湖區公安分局長青街派出所公安幹警未按要求對黃某英履行查控職責，將其放行。

黃某英和女兒及其女兒前夫駕乘京牌私家車，於2月21日11時30分進入京港澳高速公路，2月22日凌晨到達北京，2月24日黃某英被確診為新冠肺炎。」

據此前報道，武漢女子監獄已有超過200名囚犯確診染病。（網上圖片）

據通報，聯合調查組認為，雖然發生在武漢女子監獄，但根源在湖北省司法廳和湖北省監獄局。其一是湖北司法廳領導不力，政治意識、責任意識淡薄；其二是湖北省監獄局管理不力，政治意識、大局意識、法治意識嚴重缺失；其三是武漢女子監獄工作不力，內部管理、制度執行混亂。其四是武漢市東西湖區公安分局管控不力，工作態度、紀律作風不實。

在此事中，湖北省司法系統多人被處理。除對負有主要領導責任的省司法廳黨委書記、廳長譚先振予以立案審查調查外，對負有主要領導責任的省監獄管理局黨委書記、局長郝愛民予以免職並立案審查調查；對負有重要領導責任的省監獄管理局黨委委員、副局長鬍承浩，黨委委員、政治部主任張新華及刑罰執行處處長李欣予以免職並立案審查調查。

（綜合報道）