【新冠肺炎】湖北高風險市縣僅剩武漢　荊州今日起「解封」

內地新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情趨緩，經湖北省疾控中心組織專家評估，截至3月15日24時，湖北省低風險市縣增至71個，中風險市縣降至4個，高風險市縣有1個（武漢市城區）。

截至3月15日24時，湖北省只有武漢市城區被劃為高風險市縣。（中新社）

風險劃定標準的依據為國務院制訂的《關於科學防治精準施策分區分級做好新冠肺炎疫情防控工作的指導意見》。其中，中風險市縣為：鍾祥市、黃石市城區、黃岡市城區、鄂州市城區。僅有的1個高風險市縣為武漢市城區。

此外，據荊州政府16日（周一）發布的消息，荊州市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部發布通告稱，17日（周二）起荊州範圍現有內設交通卡口全部撤除，恢復正常交通秩序；有序解除小區封閉管控狀態，居民可分時、錯峰正常進出所在小區。

通告指，中心城區範圍現有內設交通卡口全部撤除，恢復正常交通秩序，機動車、電動車、自行車憑健康綠碼或健康證明有序通行，不再需要車輛通行證明。市域邊界交通卡口繼續保留、嚴格管控。

通告又指，要有序解除小區封閉管控狀態，居民可分時、錯峰正常進出所在小區，外出戴口罩、不紮堆、不串門、不聚餐，進出小區和單位嚴格登記、驗碼（證）或測溫通行。小區日常管控由所在地街辦（鄉鎮）、社區（單位）、物業承擔。

（綜合報道）