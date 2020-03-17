【新冠肺炎】援鄂醫療隊今分批撤離　涉41支隊伍3675名醫護人員

內地新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情趨緩，援鄂醫療隊今日（17日）陸續分批撤離。據國家衛健委獲悉，今日按計劃將安排41支國家醫療隊3675人（中醫421人）返程。

撤離的援鄂醫療隊包括上海、安徽、甘肅、廣東、貴州、海南、河南、湖南、江蘇、寧夏、青海、山東、陝西、四川、天津、新疆等省份的部分醫療隊。上述援鄂醫務人員在湖北武漢期間共支援了當地14所方艙醫院、7所定點醫院。

在16日下午，同濟大學附屬東方醫院國家緊急醫學救援隊55名隊員接到撤離命令後，將東西湖方艙醫院帳篷醫院中的電力設備拆除、剩餘醫療物品搬運，將20頂帳篷醫院全部打包裝箱。該醫療隊2月4日從上海出發馳援武漢東西湖（武漢客廳）方艙醫院，3月8日「休艙」後，待命休整。按照計劃，55名隊員將從陸路、航空兩線返滬。

17日上午8時許，支援江漢方艙醫院的海南支援湖北第三批醫療隊100名隊員在武漢市委黨校進行撤隊前的集結，在舉行簡短歡送儀式後，這批隊員將乘機返回海南。另一邊，天津第二批援鄂醫療隊138名隊員在青山區駐地集結，準備乘包機返回天津。上午9時許，江蘇省第一批援鄂醫療隊146名醫護人員集結準備離漢。

對於援鄂醫療隊員，不少湖北網友懷著感恩的心，他們紛紛表示「謝謝你們」、「辛苦了」、「等疫情過去了，要請隊員們回來，再來好好看看武漢」。

（綜合報道）