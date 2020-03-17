【新冠肺炎】援鄂醫療隊今起分批撤離　中央指導組送行

湖北新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情趨緩，援鄂醫療隊今日（17日）陸續分批撤離。據《新聞聯播》報道，3月17日下午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中央指導組組長孫春蘭來到武漢東西湖方艙醫院，代表黨中央、國務院，為即將離鄂的部分國家緊急醫學救援隊送行。

新冠肺炎疫情發生之後，從1月24日到3月8日，全國有346支醫療隊4.26萬人馳援武漢和湖北。隨著湖北新冠肺炎疫情形勢好轉，3月16日，中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組召開會議。會議明確，制定方案有序組織援鄂醫務人員分批撤離。

今天，援鄂醫務人員陸續撤回。據《新聞聯播》報道，來自江蘇、遼寧等地的15支國家緊急醫學救援隊啟程返回。

3月17日，中共中央政治局委員、國務院副總理、中央指導組組長孫春蘭來到武漢東西湖方艙醫院，代表黨中央、國務院，為即將離鄂的部分國家緊急醫學救援隊送行。（新華社）

17日下午，孫春蘭為即將離開的部分國家緊急醫學救援隊送行。新聞畫面顯示，中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新，湖北省委書記應勇也在現場。孫春蘭指出，在國家最需要的時候，在湖北人民、武漢人民最需要的時候，廣大醫務工作者深入一線，不顧危險，不辭勞苦、不畏艱辛，英勇無畏地投入防控救治工作，體現了醫者仁心的崇高精神，為湖北省、武漢市疫情救治防控工作作出了重大貢獻，是當之無愧的最大功臣，是「新時代最可愛的人」。

孫春蘭強調，各醫療隊要在保證當地患者救治需要的基礎上，有序、安全、順利撤回，尚有救治任務的醫療隊暫不撤回，承擔急危重症搶救任務的最後撤回。

中央指導組為國家緊急醫學救援隊送行：保證援鄂醫療隊「有序、安全、順利」撤回。（新華社）

據《新聞聯播》披露，完成救助任務的首批49支醫療隊3787人踏上了返程之路。撤離的援鄂醫療隊包括上海、安徽、甘肅、廣東、貴州、海南、河南、湖南、江蘇、寧夏、青海、山東、陝西、四川、天津、新疆等省份的部分醫療隊。上述援鄂醫務人員在湖北武漢期間共支援了當地14所方艙醫院、7所定點醫院。

對於援鄂醫療隊員，不少湖北網友懷著感恩的心，他們紛紛表示「謝謝你們」、「辛苦了」、「等疫情過去了，要請隊員們回來，再來好好看看武漢」。

（綜合報道）