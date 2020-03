【新冠肺炎】內地專家以恒河猴做實驗　證實病毒可通過眼結膜傳播

新型冠狀病毒主要是以呼吸道飛沫傳播和接觸傳播為主,對於是否還有其他途徑傳播,一直受到社會關注。據內媒《財新網》報道,中國醫學科學院醫學實驗動物研究所所長秦川及其團隊在兩隻健康恒河猴的眼結膜接種了新冠病毒,經過七天的觀察、採樣與解剖分析,發現兩隻恒河猴均染病,且其體內病毒的擴散路徑及分布與在氣管接種病毒的恒河猴有明顯不同。

為檢測眼結膜傳播的可能性,中國科學家給恒河猴接種了新冠病毒。(資料圖片/視覺中國)

這項研究的成果在3月13日發表於預印平台BioRxiv,論文題為《恒河猴可通過眼結膜途徑有效感染新型冠狀病毒(Rhesus macaques can be effectively infected with SARS-CoV-2 via ocular conjunctival route)》,尚未經過同行評議。研究人員來自中國醫學科學院醫學實驗動物研究所、人類疾病比較醫學重點實驗室等多個機構團隊及北京安貞醫院放射科,秦川教授為通訊作者。

研究人員在三隻健康的雄性恒河猴中隨機選取兩隻並在其眼部接種新冠病毒溶液,另一隻則在氣管接種作為對照。接種後連續七天,研究人員觀察了三隻恒河猴的臨床症狀,並在接種當天及接種後的第一、三、五、七天後分別採集其眼部、口鼻腔、咽喉及消化道的分泌物樣本。接種後第七天對氣管接種及其中一隻結膜接種的恒河猴進行了臨床解剖。

實驗期間,三隻恒河猴未出現明顯的體溫變化,但病毒均在其體內大量繁殖並擴散,證明新冠病毒可以通過眼結膜感染動物宿主。實驗還研究了新冠病毒在宿主體內的傳播路徑。在結膜接種後兩天內,兩隻恒河猴的眼結膜病毒檢測呈陽性,之後又呈陰性,這意味著病毒接觸眼結膜後可能會發生轉移。

而在接種後的一至七天,三隻恒河猴的鼻咽喉分泌物均檢出病毒。七天後的解剖顯示,結膜接種的恒河猴體內的病毒主要分布在眼球、鼻淚管及口鼻腔內,左肺下葉、鼠蹊部、胃部、十二指腸及盲腸等亦有分不。而氣管接種猴體內病毒則集中分布在肺部,且鼻腔、氣管、肺淋巴結的病毒濃度比結膜接種猴顯著更高。

檢測結果表明病毒經眼結膜進入體內的感染路徑與經呼吸道不同,是相對獨立的傳播途徑。研究人員還根據檢測結果及解剖結構推測,攜帶新冠病毒的眼淚及其他眼部分泌物可能主要經由鼻淚管進入呼吸道,或被吞咽後進入消化系統。

研究人員提示,希望檢測結果引起人們尤其是醫務人員對入眼傳播的重視,並呼籲通過佩戴護目鏡和勤洗手等方式防止眼結膜傳播。

在此之前,新冠病毒是否通過眼結膜途徑傳播一直未有定論。今年1月,北大一院呼吸科主任王廣作為國家醫療專家組專家前往武漢,隨後被感染新冠肺炎。後來,王廣發通過新浪微博發文將自己感染原因歸結為沒有戴防護鏡。王廣發指出,他的結膜炎很可能也是新冠病毒引起,而且是局部結膜首發。因此高度懷疑是病毒先進入結膜,而後再到全身。

此外,上月浙江大學第一附屬醫院眼科的沈曄教授及其團隊在醫學期刊《醫學病毒學》發表題為《新冠患者 眼淚及結膜分泌物的病毒檢測》的論文。研究者在30名新冠肺炎患者中僅發現一人有結膜炎症狀,且僅在該患者眼結膜及眼淚中檢測出新冠病毒。研究人員稱,該研究樣本數量有限,不過曾收到多名眼科醫生被新冠患者傳染的報告,結膜傳播的可能性仍然存在。

(財新網/界面新聞)