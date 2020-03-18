【新冠肺炎】山東支援湖北醫護搭機返程　省委書記省長親自接機

內地新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情趨緩。周二（17日）下午，支援湖北的338位山東醫護人員平安回到濟南。山東省委書記劉家義、省長龔正到機場迎接，歡迎他們平安凱旋，並代表省委、省政府和全省人民表示崇高敬意和衷心感謝。

根據安排，今天，41支國家醫療隊的3675人踏上返程。這批醫務人員在武漢期間共支援14間方艙醫院、7間定點醫院。此次回家的山東醫護，是第4批、第8批，分別於2月6日、2月9日前往武漢，取得了救治患者0死亡、出院患者0「返艙」的成績。按照疫情防控相關規程，他們將到指定地點隔離14天，暫時不能與家人、同事相聚。

飛機落地後，濟南遙牆機場為醫療隊的包機舉行了民航界最隆重的「過水門」儀式。（長安街知事）

飛機落地後，濟南遙牆機場為醫療隊的包機舉行了民航界隆重的「過水門」儀式。該儀式因兩輛或兩輛以上的消防車在飛機兩側噴射水霧時，會出現「水門」狀效果而得名，類似於軍隊列隊紅毯兩側的儀仗兵用軍刀搭建的「門」。

據統計，湖北發生疫情後，山東先後派出12支醫療隊，共計1794人，累計收治病例（含疑似病例）2552宗，治癒1373人。其中對口支援黃岡的，就有591名醫務人員。除了派出規模龐大的一線力量，山東發往湖北的物資數量巨大，包括3005萬片口罩，57.72萬套防護服，3520.5噸蔬菜、47.6萬枚雞蛋……被網民讚為「搬家式硬核援助」。

此外，多地的省級官員以不同方式歡迎返程的醫護。在四川，首批303名醫務人員飛抵成都，省委書記彭清華作出批示，對他們返省表示誠摯歡迎；在海南，第2、3、5批醫療隊共計258人回家，省委副書記李軍受省委書記劉賜貴委託到機場迎接。

（長安街知事）