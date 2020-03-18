【新冠肺炎】衛健委發指引：無人群聚集通風良好場合無需戴口罩

國家衛健委今天（18日）在其官方網站發布了《公眾科學戴口罩指引》（以下簡稱《指引》），建議普通公眾在居家、戶外，無人群聚集、通風良好的情況下，可以不戴口罩。《指引》又表示，民眾在與其他人近距離少於1米的接觸，可戴口罩，例如辦公室、購物中心、餐廳和乘坐廂式電梯或公共交通工具時，應隨身備用口罩。

衛健委通知稱，根據當前防控形勢和全面有序恢復正常生產生活秩序需要組織編制了《公眾科學戴口罩指引》，從普通公眾、特定場所人員、重點人員以及職業暴露人員進行分類，並對不同場景下戴口罩提出科學建議。

《指引》稱，一次性使用醫用口罩和醫用外科口罩均為限次使用，累計使用不超過八小時。（新華社）

《指引》中建議，普通公眾居家、戶外，無人員聚集、通風良好時建議不戴口罩；處於人員密集場所，如辦公、購物、餐廳、會議室、車間等，或乘坐廂式電梯、公共交通工具等，建議在中、低風險地區隨身備用口罩，在與其他人近距離接觸、小於等於1米時戴口罩。

《指引》指出，在高風險地區，戴一次性使用醫用口罩；建議咳嗽或打噴嚏等感冒症狀者戴一次性使用醫用口罩或醫用外科口罩；建議與居家隔離、出院康復人員共同生活的人員戴一次性使用醫用口罩或醫用外科口罩。

《指引》指，對於疑似病例、確診病例和無症狀感染者、密切接觸者，以及入境人員等重點人員，指引建議戴醫用外科口罩或無呼氣閥符合KN95/N95及以上級別的防護口罩。

此外，《指引》也對特定場所人員、職業暴露人員等分別作出相應的口罩佩戴建議。

《指引》標明，一次性使用醫用口罩和醫用外科口罩均為限次使用，累計使用不超過八小時。職業暴露人員使用口罩不超過四小時，不可重複使用。