新冠肺炎丨湖北：對全國、全球產業鏈有重大影響企業優先復工復產

3月18日下午，湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部召開第49場新聞發布會，介紹在加強防控的前提下，採取差異化策略，分區分級、分類分時、有條件的復工復產工作安排和進展情況。

曹廣晶介紹，當前，隨着湖北省疫情防控形勢積極向好，為加快企業復工復產創造了有力條件，根據疫情形勢的發展，在多次反覆研究、科學評估和審慎研究的基礎上，3月11日省防控指揮部已經向社會發布了關於湖北省內企業復工復產的通告，並印發《關於分區分級分類分時有序推進企業復工復產的指導方案》。

她表示，企業復工復產政策提出分區、分級、分類、分時，放在突出地位的是對全國甚至全球產業鏈有重大影響的企業。這些企業如果不及時復工，不及時滿負荷生產，除了對它自身以外，對全國、全球產業都會產生重大的影響，所以要讓這一類企業優先復工復產，將汽車業、磷肥業、電子類、光纖、通訊等企業，作為優先復工復產的企業重點扶持。

湖北對全國、全球產業鏈有重大影響企業優先復工復產。（資料圖片）

曹廣晶進一步介紹，按照嚴格管控、及時評估、動態掌握、先易後難的要求，3月11日以後，湖北全省以縣域為單位，實施分區分級差異化的防控，不是一刀切。企業分類分時、有條件的復工復產，具體行業和企業實行動態管理。根據最新評估的情況，目前湖北省除武漢以外，其他縣市疫情風險等級均為中低風險區，只有武漢市屬於高風險區。

曹廣晶表示，在落實差異化防控策略的前提下，對應不同風險等級，將復工復產的企業劃分為四類有序推進。 第一類是跟生產生活密切相關的企業以及春節以來一直沒有停工的企業。這類企業是維持社會經濟運行必不可少的企業，比如供電、供氣、供油、供水等企業。還有對全國、全球產業鏈配套有重大影響的企業，比如東風汽車、相關的重要零部件企業，長江存儲、京東方武漢公司、華星光電等企業。

第二類主要指金融保險、港口和貨運站場，重點產業鏈配套企業，這些企業涉及到物流、資金、產業鏈等重要環節，是復工復產必須的配套企業。還包括承擔國家、省市重大工程和重點項目的企業。第三類主要是用工和產業鏈配套，以本地為主的工業、農業、產業化企業，以室外作業為主的建築業企業，法律、會計、軟件信息服務等相關服務業企業。

影劇院棋牌室等暫不得復工復產

曹廣晶還稱，第四類主要是除限制清單以外的其他市場主體，限制清單的對象也就是一個負面清單，主要是影劇院、棋牌室、遊戲廳、書店、網吧、舞廳、酒吧、美容店、健身室、培訓機構、堂食類餐飲等，這些場合主要因為人員聚集度高，場所相對封閉，容易造成聚集類感染，這是屬於負面清單或限制類。限制清單內的市場主體原則上疫情解除前不得復工復產。

（澎湃新聞）