湖北省內撤除離鄂離漢入漢卡點外全部關卡　市民可憑返崗證明出省

3月18日，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部印發《關於進一步做好車輛人員安全有序流動工作的通知》。通知指，湖北省低、中風險區域人員跨省流動的，可憑健康碼「綠碼」或現居住地村（社區）以上出具的健康監測證明，以及目的地單位或村（社區）以上出具的返崗、返鄉、就醫等有效證明，出省通行；而湖北省內除離鄂離漢入漢防疫卡點外，其餘全部撤除。

3月18日，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部印發了《關於進一步做好車輛人員安全有序流動工作的通知》，要求各市、州、縣在繼續實施嚴格的離漢離鄂通道管控措施基礎上，讓車輛、人員安全有序流動。

3月17日，湖北省仙桃市的務工者到達廣東中山市後，登記個人相關信息。（新華社）

通知稱，湖北省區域內，除離鄂離漢入漢防疫卡點外，其餘防疫卡點全部撤除。低、中風險區域人員憑健康碼「綠碼」或現居住地村（社區）以上出具的健康監測證明，在全省低、中風險區域安全有序流動。

通知強調，湖北省低、中風險區域人員跨省流動的，須憑健康碼「綠碼」或現居住地村（社區）以上出具的健康監測證明，以及目的地單位或村（社區）以上出具的返崗、返鄉、就醫等有效證明，允許出省通行；不能提供相應材料證明的，不予通行。

而對於入漢離漢通道，則繼續執行湖北省、武漢市疫情防控指揮部相關管控政策。對貨運車輛、返崗復工「點對點」包車實行「綠色通道」政策。

早前，湖北為防止疫情擴散，在全省範圍內設置大量檢查卡點，不僅市和市之間，縣與縣之間，鄉與鄉之間，甚至村與村之間也都設卡。依照湖北省2月初發布的《關於農村疫情防控措施抓實抓細抓落地的緊急通知》要求，村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉，其中應急通道用車輛隔離，其他區域一律採取織網、設隔離欄、水馬等硬隔離方式。

（綜合報道）