駕車撞故宮東華門　河南男子涉尋釁滋事罪被拘

日前，有男子駕車撞擊故宮東華門，事件引發關注。該男子是河南人，目前已因涉尋釁滋事罪被拘。據稱，他無違法犯罪前科，也無毒駕酒駕。

據平安北京微信公眾號3月18日通報，2020年3月16日21時40分許，一男子駕駛一輛白色SUV小客車頂開故宮博物院東華門，並強行駛入，導致一枚門釘及金屬門銷脱落，現場無人員受傷。接報警後，警方迅速處置，將該人當場抓獲。

經初步審查，犯罪嫌疑人於某志（男，26歲），近期一直在其他省市打工為生，3月15日從河南自駕車來京，無違法犯罪前科，排除毒駕酒駕。目前，該人因涉嫌尋釁滋事罪已被東城公安分局依法採取刑事強制措施，案件正在進一步工作中。

東華門，是故宮東門，始建於明永樂十八年（1420年）。東華門東向，與西華門遙相對應，門外設有下馬碑石，門內金水河南北流向，上架石橋一座，橋北為三座門。

早前有媒體報道稱，故宮東華門門前工作人員表示，對東華門被撞一事，要等官方回應，自己不便回答，無法透露具體細節，針對東華門上被撞掉的門釘情況，該工作人員表示，「您自己看去吧，眼見為實。」

目前，大門被撞掉門釘已被修復。

故宮東華門前一共有兩道卡，兩道卡距離大約相隔100米，位置均處在東華門大街上。

3月17日下午，兩道卡均為關閉狀態。第一道卡前，放着兩塊牌子，分別寫着，「交通管制，車輛繞行」和「無證車輛，請繞行」。第二道卡距離故宮東華門5米左右。