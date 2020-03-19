【新冠肺炎】私自將回國病患接回家　甘肅公職人員被拘7日

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，據國家衛健委最新數據，18日內地本土新增病例為0，但境外輸入病例則達34宗，嚴防境外病例輸入成為工作重點。甘肅臨夏回族自治州臨夏市公安局微信公眾號今日（19日）發布警情通報稱，甘肅5名公職人員因私接5名回國人員回家，其中2名回國人員被確診為輸入性新冠肺炎病例。

通報稱，3月13日自國外返回國內的馬某圖、劉某昌，被臨夏市確診為境外輸入性新冠肺炎病例。同日返回國內的丁某義、敏某英、馬某某曼未確診。經查，馬某、馬某瓊、謝某忠明知馬某圖從國外返回，未按規定向在臨夏市居住地相關機構、部門如實報備，私自將其接回家。

此外，丁某明知丁某義、敏某英從國外返回，未提前如實報備，私自將丁某義、敏某英接回家。馬某武明知劉某昌、馬某某曼從國外返回，未提前如實報備，私自將劉某昌、馬某某曼接回家。

通報指出，私自接回回國人員的5人，行為違反臨夏州疫情工作總指揮部發布的《關於做好境外來臨人員疫情防控工作的公告》（第9號），已觸犯治安管理處罰法相關規定。警方依法決定分別給予5人行政拘留7日的處罰。由於被處罰的5人身為公職人員，對他們違法違紀問題，已由同級紀檢監察機關依紀依規進行處理。

（新京報）