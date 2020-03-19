兩岸角力丨解放軍戰機夜航台海中線　專家：已具晝夜氣象作戰能力

解放軍多架戰機周一（16日）夜間在台灣西南方海域貼着海峽中線飛行後，有解放軍專家解讀稱，這表明大陸空軍已經在台灣周邊具備四種氣象條件下作戰能力，即晝間簡單和複雜氣象、夜間簡單和複雜氣象作戰能力。

3月16日晚9時左右，解放軍殲-11、空警-500等多型多架戰機在台灣西南外海貼近海峽中線的位置進行夜航訓練，台灣空軍多架戰機自嘉義及台南基地升空警戒。台媒報道指，解放軍軍機在台海進行夜航訓練的狀況相當罕見。

解放軍海軍裝備專家王雲飛分析，這次訓練表明大陸空軍已具備晝間和夜間氣象作戰能力。大陸多機種繞台已經多次，但在夜間，全靠數據鏈系統進行編隊和協調作戰動作難度要大得多，在不依賴地面雷達引導系統完成協同動作，足見大陸空軍獨立空戰的制空能力。

解放軍原南京軍區副司令員王洪光則發文表示，大陸戰機夜間抵近台海中線，說明一天24小時，大陸想甚麼時間飛就甚麼時間飛，讓台灣空軍緊急集合、登機、起飛、跟上來，「累死你」。

軍事學者宋忠平則發文分析，解放軍加大對台軍事鬥爭準備主要是兩個考量，一是美國干預台灣問題力度加大，二是「台獨」鋌而走險風險加劇。解放軍加大對台軍事鬥爭準備、實現封鎖台灣必須實現全天候，全天候打擊「台獨」勢力，全天候對付域外挺「台獨」勢力

今年2月9日、2月10日，解放軍殲-11、空警-500、轟-6等型號戰機連續兩天繞台進行戰備巡航。解放軍東部戰區發言人張春暉表示，戰備巡航是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

分析人士認為，新型冠狀病毒肺炎疫情加劇了台海兩岸的對立情緒，中美關係也繼續走低，隨着5月20日台灣總統蔡英文就職儀式臨近，大陸對台軍事壓力可能還會增強。

（綜合報道）