【新冠肺炎．多圖】青海等3省陸續復課　廣西等5省份確定復課時間

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在內地趨於緩和。繼青海、貴州、新疆的學生陸續返校，雲南、西藏、山西、陝西和廣西亦都已經確定復課時間。其中，廣西的高中三年級、初中三年級於4月7日率先正式開學。

此前，教育部對開學提出原則性要求：疫情沒有得到基本控制前不開學，學校基本防控條件不具備不開學，師生和校園公共衛生安全得不到切實保障不開學。

據澎湃新聞報道，青海、貴州、新疆的學生已經或正在陸續返校，而雲南、西藏、山西、陝西則將開學時間定在3月下旬或4月初。縱觀上述省份各項開學時間安排，普遍呈現先高三、初三，其次中學其他年級，再次小學和幼兒園，最後大專院校的規律。

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教育部疫情工作領導小組辦公室主任王登峰14日表示，教育部幾次通知都明確提出，在保障安全的前提下，應首先安排高三和初三來開學。因為他們是畢業班，要準備升學考試，需要盡快回到學校。

對於大專院校開學時間相對較晚，王登峰解釋，與中小學不同的是，大學生的開學，涉及到相當多跨省流動的學生。內地現在有4000多萬大學生，其中有1000多萬要跨省流動，其他還有3000萬是在省內流動，因此，應首先解決就近的中小學開學問題，在中小學基本上開學或疫情得到更進一步控制前提下，再考慮大學開學。

（澎湃新聞）