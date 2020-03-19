【新冠肺炎】中國赴意大利援助專家：老齡化給防控帶來困難

2019冠狀病毒病（俗稱武漢肺炎）疫情持續在全球多國蔓延。歐洲重災區意大利已有逾3萬宗確診個案，超過2500人死亡。中國首批赴意大利抗疫醫療專家組成員、中國紅十字會副會長孫碩鵬接受內媒專訪表示，高度老齡化給意大利疫情防控帶來困難。意大社會高度老齡化，一些去世患者的年齡中位數是81歲。照顧老年患者的困難很大，特別是有基礎疾病者。

孫碩鵬表示，意大利目前疫情防控的難點，首先是集中收治的醫療機構以及醫療防護物資、設備的短缺。但意大利高度老齡化的社會也是一個問題。此外，意大利最大缺口還是醫療人力資源的缺乏，家庭醫生體系比較發達，平時對機構醫療服務需求不大，社區基礎醫療服務資源非常紮實。但是當前的集中收治情況出現後，就必然對醫療機構的人力資源形成需求，供需矛盾凸顯出來。

不過他也提到，意大利正在走向制度化、全民集體行動的防控，這種趨勢來之不易，因為它受到各種干擾，整個歐盟國家採取的政策都不一樣，有的「封城」了，有的放任自流。但中國的經驗就是在一個半月內更新了七版診療方案，這些方案是經過臨床經驗、科研攻關得到的，是有成果支撐的。

派醫療隊 增強意防疫信心

他續指，為了保障意大利疫情不向中國輸入，只有把當地的收治、治療體系完善起來，使得這些患者得到較好的治療，使居家隔離的生活能夠得到很好的安排，使其檢測機制、早發現早報告的機制完全建立起來。醫療隊來到意大利，就是為了增強意大利政府有關部門執行傳染病管理法的信心，加強對醫療資源的支持，包括人力資源的支持，盡快擺脫醫療資源短缺的局面，應收盡收，應治盡治，應隔離盡隔離，應發現盡發現。

（澎湃新聞）