【新冠肺炎】國家監委公布李文亮事件調查報告　促撤銷訓誡書追責

針對備受外界關注的「李文亮被訓誡事件」，國家監委調查組周四（19日）發布《關於群眾反映的涉及李文亮醫生有關情況調查的通報》，責令公安部門撤銷訓誡書，並追究有關人員責任。

央視在周四（3月19日）播出的《新聞聯播》節目中提及國家監委發布調查李文亮事件的通報。（CCTV截圖）

國家監委的通報指出，去年12月底，湖北省部分醫院陸續收治了一些不明原因的肺炎病人。武漢市衛健委組織專家團隊其後進行調查，並於12月30日15時10分、18時50分在系統內下發《關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知》等兩份部門文件，要求做好不明原因肺炎救治工作，全面開展華南海鮮市場相關肺炎病例搜索和回顧性調查。該兩份通知分別於當天15時22分和19時許被人上傳到互聯網上。

12月30日下午，李文亮醫生收到同事發給他的訊息，其後在微信群組中轉發合發布「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」「在我們醫院後湖院區急診科隔離」「最新消息是，冠狀病毒感染確定了，正在進行病毒分型」「大家不要外傳，讓家人親人注意防範」等訊息。

通報稱，按照武漢市關於不明原因肺炎疫情防控工作安排，武漢市公安機關依據傳染病防治、治安管理等法律法規，以及市衛健委的情況通報，對在網上出現的轉發、發布SARS等傳染病訊息情況進行了調查處置。今年1月3日，武漢市公安局武昌分局中南路派出所與李文亮醫生聯繫後，對方在同事陪同下來到該派出所。經談話核實後，談話人員現場製作了筆錄並對李文亮醫生製作了訓誡書。

李文亮在2月7日凌晨宣告不治，終年34歲。（路透社）

調查通報還詳細公布了李文亮醫生的發病、治療、搶救以及撫卹、善後等情況。組織搶救的醫生說，「李文亮醫生是我們的同事，又很年輕，我們不希望他走，只要有一點希望我們就不願放棄，當時沒有想其他任何因素，就是想救活他，所以搶救了很長時間。」另據為李文亮醫生會診的院外專家講，從李文亮醫生病案看，醫院治療比較規範，能夠根據病情調整藥物和措施。醫院建議採取和實際採取的重要醫療措施，均徵求了李文亮醫生或其家屬意見。

調查組認為，由於中南路派出所出具訓誡書不當，執法程序不規範，建議湖北省武漢市監察機關對此事進行監督糾正，督促公安機關撤銷訓誡書並追究有關人員責任，及時向社會公布處理結果。

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調查結論公布後，隨即引起內地網民熱議：

「像是甚麼都說了，又像是甚麼都沒說。」 「調查了半天就這樣？威脅要開除李文亮的醫院院長和書記呢？李文亮去世那晚到底發生了甚麼？」 「撤销训诫书就完了吗？所谓追责谁来负责？」 「追責問責，讓逝者安息。」 「現在國家調查組的結論已經出來了，就看武漢市政府如何落實了。」

新華社周四也公布了國家監委調查組負責人的專訪內容，被問到李文亮搶救過程是否存在問題。調查組表示，搶救期間，武漢市中心醫院要求不惜一切代價全力搶救，只要有一點希望就不要放棄，已盡了最大努力。