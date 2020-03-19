【新冠肺炎】北京部分國際航班調整入境地　旅客先到鄰省接受檢疫

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，大批海外華人回國避疫，內地境外輸入病例急增，首都北京成為「重災區」之一。中國民航局周四（19日）聯合外交部、國家衛生健康委、海關總署、移民局發布了《關於目的地為北京的國際客運航班有關事宜的公告》，將調整部分國際始發客運航班從指定第一入境點入境，之前傳言的飛往北京的國際航班被分流到周邊城市的方案開始實施。

部分乘坐國際航班入境北京的旅客，要先到內地其他省市進行檢疫，符合條件才能入京。（資料圖片／視覺中國）

首批被分流的國際航班為有4個，分別是3月20日莫斯科至北京CA910航班和3月22日巴黎至北京CA934航班，第一入境點調整為天津；3月20至22日東京至北京CA926航班，第一入境點調整為內蒙古呼和浩特；3月21至22日多倫多至北京HU7976航班第一入境點為山西太原。

民航局表示，乘坐上述國際航班的旅客在第一入境點實施檢疫並辦理入境手續，行李清關。檢疫符合登機條件的旅客可搭乘原航班入京。機艙所帶貨物在北京清關。此外，目的地為北京的國際航班指定第一入境點的安排及相關措施將根據疫情變化情況適時調整。

與此同時，民航局表示，為加強境外疫情輸入風險防範工作，決定對國際客運航班運行數量進行總控，每家航空公司在每條航線上的航班量只減不增。

據國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤在發布會上透露的最新數據，3月11日以來，全國陸地口岸海港空港入境人員日均12萬人次，與去年同期相比下降逾8成。每日國際航班入境人員2萬人次，外國人佔比1成。其中首都機場口岸日均入境人員約6千人至8千人。

（第一財經）