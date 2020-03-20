【新冠肺炎】中國專家籲意大利貫徹「封城令」：停止一切經濟活動

新冠肺炎疫情在意大利迅速蔓延，截至3月20日，據官方公佈的數據，意大利死亡人數增至3405人，超出中國3245人喪生的紀錄。中國日前也派遣專家協助意大利抗疫。當地時間3月20日，在意大利工作一週後，中國派出的抗疫醫療專家組領隊、中國紅十字會副會長孫碩鵬表示，意大利做的遠遠不夠。

孫碩鵬認為，意大利應該儘快用上中國已經成熟的做法，即新冠肺炎診療方案第6版、第7版。孫碩鵬表示，醫療隊反復跟意大利同僚強調救命的事情不要按照常理來出牌，必須要進入一種戰時的狀態。

援意中國抗疫醫療專家組舉行當地媒體見面會。（意大利紅十字會）

目前，意大利也在按照中國「方艙醫院」的模式建立集中收治點，不過在孫碩鵬看來他們的效率還是有點低。

意大利循證醫學組織GIMBE在18日發佈的一份報告顯示，意大利疫情暴發以來，至少2629名醫護人員感染新冠肺炎，佔醫護人員總數的8.3%。

據孫碩鵬瞭解，這近3000名意大利醫護人員，基本是在沒有採取「封城」的時候感染的，目前意大利醫護人員的防護措施做得還是比較好的。

對於意大利的疫情何時能夠得到緩解，孫碩鵬認為最重要的問題就是必須要貫徹「封城令」，這是傳染病管控的原則，不能半途而廢。孫碩鵬對媒體表示，當地民眾仍然在毫無防護措施的情況下乘坐公共交通工具出行，在酒店聚會，他對此感到震驚，並呼籲當地立即「停止一切經濟活動」，全部人都留在家中。

此前，為防止新冠肺炎疫情進一步蔓延，意大利在3月10日起進入全國「封城」狀態，並從12日起關閉全國除食品店和藥店以外的所有商鋪，但公共交通、物流、郵局、銀行和食品生產行業維持正常營業和運轉，以保證對公眾的基本生活服務。

（綜合報道）