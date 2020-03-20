新冠肺炎｜英國飛香港再經港珠澳大橋入境珠海　外籍男子確診染疫

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒疫情在全球擴散，內地近日頻頻出現境外輸入病例。廣東省衛健委今日（20日）公布，珠海市新增1宗境外輸入新冠肺炎確診病例，54歲男患者是畿內亞籍人士，他周一（16日）從英國飛到杜拜後再轉抵香港，翌日（17日）乘坐穿梭巴士經港珠澳大橋入境珠海。

港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓。 （中新社）

根據衛健委通報，該男子此前在廣州經商約15年，家人在英國倫敦居住，他於1月15日至3月16日期間返回倫敦探親。3月16日凌晨4:20，男子從英國倫敦希斯路機場T3乘坐阿聯酋航空EK004飛往杜拜（座位號59G），早上11:20到達杜拜機場。同日下午13:55，男子從杜拜乘坐阿聯酋航空EK0380飛香港（座位號50B），晚上21:05到達香港機場，在香港機場停留一晚。

至3月17日早上8:00，他從香港機場步行到港珠澳大橋香港口岸，8:30乘坐港珠澳大橋穿梭巴士（車牌WG3810，座位在最後一排），中午從港珠澳大橋珠海公路口岸旅檢大樓入境。

通報稱，男子入境時經海關排查，健康申報及體溫檢測均無異常，由海關移交口岸人員，安排其乘坐珠海市入境人員接送專車到達集中安置點，在辦理相關手續時發現體溫37.4℃，即由救護車送往就近醫院就診。

3月18日下午，珠海醫院對其採樣檢測核酸，當晚結果顯示為陽性。男子後來病情加重，入住負壓病房重症監護室。3月19日上午，珠海市疾控中心完成覆核，核酸檢測結果亦為陽性，確診為新冠肺炎患者。

據悉，男患者報稱在乘機、乘車及機場、口岸逗留期間均戴上口罩。經專業流行病學調查排查，他入境後有3名密切接觸者，均在珠海隔離觀察。市疾控中心呼籲，與該病例乘坐同航班並坐在其同排和前後各三排的旅客，以及乘坐同班港珠澳大橋穿梭巴士的旅客，應盡快與疾控中心聯繫。

（綜合報道）