被指違背中央部署貪欲膨脹　中信銀行原行長孫德順遭開除黨籍

據中央紀委國家監委網站20日消息，中央紀委國家監委對中信銀行股份有限公司原黨委副書記、行長孫德順嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，決定給予孫德順開除黨籍處分，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

中央紀委國家監委指，經查，孫德順喪失理想信念，毫無政治意識和大局意識，嚴重違背黨中央關於金融服務實體經濟的決策部署，限制、壓降製造業貸款；違反中央八項規定精神，違規向貸款客戶借用房產，由他人支付應由其本人承擔的費用；不按規定報告個人有關事項，在職工錄用中違規為他人謀取利益；價值觀極度扭曲，既想當官又想發財，違規經商辦企業，為本人及親友攫取鉅額利益；貪慾極度膨脹，把貸款審批權力作為謀取個人利益的籌碼，與不法商人勾肩搭背，大搞權錢交易，在貸款授信、審批等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受鉅額財物。

中央紀委國家監委指，孫德順嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂不收手，系金融領域腐敗問題特別嚴重、性質特別惡劣、數額特別巨大的典型，應予嚴肅處理。依有關規定，經中央紀委常委會會議研究，決定給予孫德順開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

事實上，早在2019年的9月，孫德順就被傳落馬。孫德順2019年2月從中信銀行行長之位以到齡為由而退任，但他仍保留了中信銀行集團的香港公司—中信銀行（國際）有限公司董事長的職務。

公開信息顯示，孫德順早年曾在中國人民銀行、中國工商銀行、交通銀行工作，2011年10月，出任中信銀行黨委副書記；2011年12月至2014年5月，任中信銀行副行長；2014年5月至2016年7月，任中信銀行常務副行長；2016年7月，任中信銀行行長。