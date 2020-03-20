朱鶴新接替常振明　出任中信集團黨委書記

3月20日，中信集團官網發佈公告，當日集團召開領導幹部會議，中央組織部副部長曾一春出席會議並宣佈中央決定：朱鶴新任中信集團黨委書記，常振明不再擔任中信集團黨委書記。

公開信息顯示，朱鶴新1991年畢業于上海財經大學，從交通銀行南通分行國外業務部存匯會計科會計做起，至2014年已是交通銀行副行長、黨委委員兼北京管理部總裁。2015年開始，朱鶴新先後擔任中國銀行副行長、中國銀行執行董事、四川省人民政府副省長，並任中國人民銀行副行長至今。

朱鶴新任中信集團黨委書記。（資料圖片）

而此次交接卸任中信集團黨委書記的常振明，則自1983年畢業後一直在中信系統內任職。2002年常振明升至中信集團公司常務董事、副總經理、黨委委員，並在2004年出任中國建設銀行黨委副書記。

2006年，掌舵該集團近11年之久的董事長王軍因「超期服役」卸任，原總經理孔丹接任董事長，剛剛從建行辭職的常振明被任命為中信集團副董事長、總經理、黨委副書記，重返中信集團。隨後常振明相繼出任中信集團公司主席及董事總經理、董事長及黨委書記等職務。

中信集團原黨委書記常振明。（資料圖片/羅君豪攝）

中信集團前身為中國國際信託投資公司，由榮毅仁在1979年改革開放時期創立，一直在發揮經濟改革試點和對外開放視窗的重要作用。

2002年中國國際信託投資公司進行體制改革，更名現在的中信集團，成為國家授權投資機構。2011年中國中信集團公司整體改制為國有獨資公司，更名為中國中信集團有限公司（簡稱中信集團），並發起設立了中國中信股份有限公司（簡稱中信股份）。2014年8月，中信集團將中信股份100%股權注入香港上市公司中信泰富，實現了境外整體上市。

至2018年末，中信集團總資產已達到76607億元港幣，在眾多央企中僅次於招商局。集團當年營業收入為港幣5333億元，同比增長14%。

（界面新聞）