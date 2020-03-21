新冠肺炎｜撤離之際收通知留守武漢　部分援鄂醫療隊接管重症病區

內地新型冠狀病毒肺炎疫情轉趨緩和，重災區湖北省及武漢市連續三日沒有錄得新增病例，各省市援鄂的醫務人員自周二（17日）起陸續撤離，至昨日（20日）已有逾1.2萬名醫務人員返回家鄉。不過，有部分醫護在撤離之際收到通知要去支援武漢，其核心任務更是搶救危重症病人，當中包括江西、浙江和安徽等醫療隊。

自今年1月起，來自內地各省市的330多支醫療隊、逾4萬名醫護人員馳援湖北，疫情受控後分批撤離。圖為3月20日，陜西省第一批援鄂醫療隊隊員向迎接人員致意。（新華社）

3月14日，武漢協和腫瘤中心感染科兩個重症病區順利關閉，支援該病區的兩隊江西南昌醫療隊，其278名隊員在武漢駐地休整準備撤離。此外，浙江大學附屬第二醫院援鄂醫療隊的171人也於3月15日安全轉運協和腫瘤中心ICU最後12名患者，並撤離各種器械設備，原地待命休整。

但3月17日，國家衛健委部署了新的任務，要求安排國家醫療救治專家組以及高水平重症救治團隊赴武漢重症定點收治醫院，直到患者的救治任務，特別是重症患者的醫療救治任務全部完成之後，再予撤離。

另據中央赴湖北指導組專家組成員劉清泉介紹，武漢目前將現有新冠病人採取集中再分類管理，集中到10家定點收治醫院，按照疾病輕重，是否有併發症進行分類救治。留下來的醫護人員「核心任務」是搶救危重症病人，這些醫務人員專科特性更明顯，更有利於新冠病人分類治療。

部分援鄂醫療隊陸續離開武漢，但仍然有部分醫療隊調到重症病區支援。（新華社）

浙大二院醫務部主任張秀表示，在接到通知後，全醫療隊就重新進入了工作狀態。3月19日上午已正式接管武漢協和西院的重症病房，「只要戰鬥前線有需要，我們就堅決留下，繼續戰鬥；至於需要繼續留下多少時間，我們是不會考慮的。」

據悉，留守武漢「轉戰」重症病房的還有安徽援鄂第一批醫療隊，其135名隊員經過兩天的休整後，再次接管武漢市肺科醫院重症病區。南昌大學一附院援助武漢國家醫療隊則將於下周一（23日）進駐武漢大學人民醫院重症病區。

（南方都市報／安徽網）