新冠肺炎｜內地首批新冠疫苗開始人體試驗　108名志願者分組注射

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，繼美國在當地時間本周一（16日）為實驗者打下了第一針新冠疫苗後，中國內地近日也展開疫苗臨床實驗，開始對志願者接種疫苗。

央媒《科技日報》周六（21日）報道，首批志願者參加的試驗稱為「重組新型冠狀病毒（2019-COV）疫苗（腺病毒載體）一期臨床試驗」。志願者分為低劑量、中劑量和高劑量3組，每組36人，共108人。

中國工程院院士、軍事醫學研究院研究員陳薇團隊研發的重組新冠疫苗本周獲批進入臨床。（中國軍網）

根據中國臨床試驗註冊中心上的公開資料，試驗的主辦單位為中國軍事科學醫學研究院生物工程研究所和康希諾生物股份公司，參加試驗的志願者僅限於武漢地區常住居民，年齡18至60周歲。經過篩選和體檢後，符合要求的志願者可以接種疫苗，接種後的14天為集中隔離觀察期。

據介紹，這種疫苗採用基因工程方法構建，以複製缺陷型人5型腺病毒為載體，可表達新型冠狀病毒S抗原。負責這項臨床實驗的中國工程院院士、軍事醫學研究院研究員陳薇解釋，「其原理是在『學習』病毒的前提下，對病毒進行『手術』，用移花接木的方法，改造出一個我們需要的載體病毒，並注入人體產生免疫。」實驗的目的是測試和評價重組新冠病毒疫苗（腺病毒載體）的安全性和有效性。

新冠疫苗一期臨床試驗的志願者在微博發布自己注射疫苗的相片。（網上圖片）

在志願者接種後半年內，醫學團隊會定期對志願者進行多次隨訪，看其是否有不良反應，以及體內是否產生抗S蛋白特異性抗體。有了抗體代表免疫系統已經做好準備，可以禦病毒於細胞之外。

首批志願者之一的小米（化名）表示，她是在周四（19日）去注射疫苗，一起接種的志願者大都是年齡在30歲以上的人，40至50歲區間的人較多。另一名男性志願者海峰指出，他是因為有國家情懷，去測試接種新冠肺炎疫苗是想給國家和社患提供一點力所能及的幫助。

志願者任超接受了中劑量疫苗注射。（影片截圖／新京報）

還有一名志願者任超在周五（20日）接種疫苗。他說，目前身體狀況良好，雖然會害怕，但自己當過兵，他相信科學家，也希望借此報答大家援助武漢的恩情。

中國工程院院士王軍志此前表示，內地5大技術方向疫苗總體進展順利，第一批確定的9項任務都已完成動物研究大部分工作。大部分研發團隊4月份都能完成臨床前研究，並逐步啟動臨床試驗。

（科技日報／新京報）