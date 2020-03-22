【新冠肺炎】從毫不放鬆到嚴禁過度　中國戰「疫」下半場開始

近期中國本土已經連續多日零新增病例，新冠肺炎疫情防控態勢持續向好，這場「戰役」下半程要怎麼打越來越受到關注。

在各省份陸續返崗復工，發力恢復經濟生活秩序的背景下，在中國各省GDP總量排名中長期佔據第二名的東部省份江蘇省，3月20日召開省委常委會釋放明確信號：不能以任何理由搞過度防控，不能以任何手段阻礙人員和貨物正常流動，也不能簡單沿用原來嚴格防控時的復工標準。

3月20日，江蘇省委常委會暨省委應對疫情工作領導小組召開會議，江蘇省委書記婁勤儉主持會議。會議明確指出，要奮力奪取疫情防控和經濟社會發展雙勝利。（中國江蘇網）

2020年是中共兑現全面脱貧、消滅所有貧困人口的大限之年。從2019年年底至今的新冠肺炎疫情，讓中國各地方官員在確保脱貧、發展經濟的雙重壓力之下，又增加了疫情防控這一更加「艱鉅」的任務。

作為中國東部經濟發達省份之一，江蘇省在今年1月7日地方兩會期間公布的數據顯示，江蘇脱貧率達到99.99%以上，當時僅剩6戶、17人未脱貧。所以，對於江蘇官員來說，脱貧已經不是主要壓力。所以在3月20日的這場由江蘇省委常委會暨省委應對疫情工作領導小組召開的會議上，江蘇省委書記婁勤儉要求全省官員，「奮力奪取疫情防控和經濟社會發展雙勝利。」

婁勤儉要求江蘇官員「在最大限度降低疫情影響中實現新的更大發展。」「不能以任何理由搞過度防控，不能以任何手段阻礙人員和貨物正常流動，也不能簡單沿用原來嚴格防控時的復工標準。」「在可知可控、精準防控的前提下，對與正常生產生活秩序不相適應的防控措施，要及時調整、儘快取消。」

江蘇省委書記婁勤儉主持會議。據現場畫面，包括省委書記婁勤儉、省長吳政隆在內的所有參會人員，都已經摘下了口罩。（中國江蘇網）

「嚴禁過度防控」相關理念，中國國家層面事實上早先也已經有所提及。3月18日，中國國務院聯防聯控機制就促進消費回補和潛力釋放有關情況舉行發佈會上。中國國家發展改革委就業收入分配和消費司司長哈增友就強調稱，當務之急是進一步壓實地方政府推進復產復工、恢復營業的主體責任，在做好疫情防控的前提下抓緊取消過度管控的做法和規定，儘快讓消費熱起來、讓經濟活起來。

江蘇是首個在省委常委會中就經濟發展引述上述說法的省級地方政府。同時外界也關注到，據會議現場畫面，包括省委書記婁勤儉、省長吳政隆在內的所有參會人員，都已經摘下了口罩。