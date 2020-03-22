【新冠肺炎】廣州入境實施核酸檢測全覆蓋及14天隔離觀察

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，大批海外華人回國避疫，內地境外輸入病例急增。廣州政府網站今日（22日）發布公告，對所有從境外（不含港澳台）經廣州口岸入境的人員，以及經港澳台地區和市外口岸入境赴廣州且赴廣州前14天內有外國旅居史的人員，其目的地為廣州的，按國家和省現行規定，實現核酸檢測全覆蓋，並一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察。公告又指，隔離期間一律不得外出，14天後無徵狀且再次核酸檢測為陰性的，方可解除醫學觀察。

廣州白雲機場出台並實施了新版防控境外疫情輸入工作指引，採取機上排查、旅客四類標籤張貼分流等措施，防控境外疫情輸入。 （中新社）

該公告由廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發出，發出日期為3月21日，措施由該公告自發布之日起施行，終止日期另行通告。

公告又指出，集中隔離醫學觀察食宿費用自理。居家隔離醫學觀察人員違反規定的，轉為集中隔離醫學觀察，並承擔相應責任。

公告指，要做好國內抵穗人員分類管理。湖北低風險地區持湖北健康碼綠碼人員可有序來穗返穗，高風險地區和中風險地區人員、持紅碼或黃碼人員以及未申報湖北或廣東健康碼人員不得來穗返穗，擅自來穗返穗人員抵穗之日起進行核酸檢測和實施14天居家或集中隔離醫學觀察，隔離期間一律不得外出，14天後無徵狀且再次核酸檢測為陰性的，方可解除醫學觀察。

此外上海市衛生健康委主任鄔驚雷今天表示，上海已經對所有來自或途經重點國家和地區的入境來滬人員實行100%隔離。為了進一步加強口岸防控，除集中隔離人員外，上海將對所有來自非重點國家和地區的入境來滬人員實施100%新冠病毒核酸檢測。