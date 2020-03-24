【新冠肺炎】北京防控升級　所有入境人員集中隔離並進行病毒檢測

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在全球持續，有鑑於境外疫情快速蔓延所引起的輸入性風險持續增加，「外防輸入」形勢異常嚴峻複雜，首都北京宣布自周三（25日）凌晨零時起，所有從北京口岸入境人員不分目的地，全部就地集中隔離觀察，並且會進行病毒檢測。

據內地傳媒報道，北京當前實施目的地為北京的境外進京人員集中隔離措施，將在此基礎上，自周三凌晨零時起，所有從北京口岸入境人員不分目的地，全部就地集中隔離觀察，全部做病毒檢測；14日內從其他口岸入境進京人員，全部集中隔離觀察，全部做病毒檢測。

所有從北京口岸入境人員不分目的地，將全部就地集中隔離觀察。（中新社）

報道亦提到，隔離觀察費用要自理，檢測費用則按照是否參加基本醫療保險或購買商業保險等有關規定執行。

另一方面，北京周一（23日）召開的防控工作領導小組會議，會上宣布要落實所有國際航班機組人員封閉式管理，納入北京市防控體系，要著手有序做好滯留湖北人員返京工作並進行醫學觀察，對開放景區的防疫指導與管理要跟上，繼續執行限流措施，做好防疫檢查。會議強調，要研究制定更加嚴格的防控措施，全面加強入境人員集中醫學觀察和病毒檢測。

據北京市衛健委的資料，北京周一共新增31宗境外輸入確診病例，其中最多的是來自西班牙，有14宗，其次是英國，有12宗。北京市至今已累計有138宗境外輸入病例。此外，北京海淀區亦出現一宗與境外輸入病例有關聯的本地病例。

（綜合報道）