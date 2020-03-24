【新冠肺炎】德縣長向華求助　中國大使館：正就提供物資進行溝通

新冠肺炎疫情全球大爆發，歐洲成為重災區。3月23日，德國疫情最嚴重縣、北威州（Nordrhein-Westfalen）海因斯貝格縣（Kreis Heinsberg）縣長史蒂芬·普施（Stephan Pusch）發表公開信，對近日華僑華人向該縣捐贈防疫物資表達感謝，並希望中方提供進一步支援，「作為當地地方長官，我請求中華人民共和國的支持。」面對普施的求助，中國駐德國大使館發言人當天作出回應：駐德使領館已同海因斯貝格縣取得聯繫，正就提供防疫物資事保持溝通。發言人強調，公共衛生危機是人類面臨的共同挑戰，團結合作是最有力武器。中方願同德方一道努力，共同抗擊疫情。

德國北威州是德國境內新冠肺炎疫情最嚴重的聯邦州，而海因斯貝格是北威州疫情蔓延的開端。海因斯貝格人口不到5萬，但確診感染新冠病毒的患者已近千人。

普施在信中坦言，當地醫院很難獲得足夠的防護物資，剩餘物資僅夠使用幾天，希望得到中方支持。他同時期待與中國醫生進行專業交流，學習處理和控制新冠病毒的經驗。

北威州（Nordrhein-Westfalen）海因斯貝格縣（Kreis Heinsberg）縣長史蒂芬·普施（Stephan Pusch）。（網絡圖片）

當前，新冠肺炎疫情在德國呈現多點暴發和擴散態勢，總理默克爾也因接觸確診者而居家隔離。

根據德國16個聯邦州衛生部門發佈的數據，截至3月23日22時，德國境內確診新冠病毒感染者28729人，112人死亡。

針對迅速蔓延的疫情形勢，中國駐德使館發言人3月23日介紹，中德兩國衛生機構和專家已通過視頻會議等方式交流信息和分享經驗，加強在疫情防控、患者救治、疫苗研發等領域合作。中國駐德國杜塞爾多夫總領館3月17日就邀請了上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在線解答防疫問題。

值得關注的是，在普施的上述信件中，他同時指責了美國總統特朗普（Donald Trump）借新冠病毒污名化的做法，稱「美國優先」並不能幫助人們渡過這次危機。

普施特別指出，特朗普對新冠病毒的污名化，是為了掩蓋他糟糕的應對危機的方式。在疫情全球大流行之際，這種指責是「最糟糕的」。他說：「擊敗疫情最好的『藥方』就是人道與團結，『美國優先』並不能幫助人們渡過這次危機。」

（綜合報道）