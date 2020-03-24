【新冠肺炎】確診後拒絕集中隔離　湖北廳官被列為「反面典型」

在此次新冠肺炎疫情防控期間，重災區湖北不服從集中隔離的「陳廳長」再被官方列為反面典型。

陳北洋及其家人拒絕到醫院治療，找人開藥後，在家養病。據稱，陳北洋曾表示，醫院的病房「達不到廳級幹部標準」，所以不想入住。

3月23日，寧夏回族自治區召開全區領導官員廉政警示教育大會，黨委書記陳潤兒、自治區主席鹹輝和省級領導官員集體參觀廉政警示教育展、觀看警示教育片，現場接受了黨性黨風黨紀教育。」

在上述廉政教育展中的反面典型有：「寧夏虎」白雪山（寧夏回族自治區人民政府原副主席白雪山，2017年獲刑15年）；「青海虎」毛小兵（青海省委原常委、西寧市委原書記，2017年被判無期）；「內蒙古虎」邢雲（內蒙古自治區人大常委會原副主任，2019年被判死緩，終身監禁不得減刑假釋）。

此外還包括兩個「金融虎」：中國國家開發銀行原黨委書記、董事長鬍懷邦，中國華融資產管理股份有限公司原黨委書記、董事長賴小民。

一些之前備受關注的落馬廳官也出現在教育展上，比如甘肅「火書記」（甘肅省武威市委原書記，2019年被判18年），以及湖北「陳廳長」陳北洋。

陳北洋是在2020年2月剛剛被通報的。2020年2月24日，湖北省紀委監委通報，湖北省司法廳原巡視員陳北洋違反傳染病防治法規和防控工作規定，在本人及其家人確診新冠肺炎後，不服從集中隔離、入院治療等措施，並違規出入公共場所，影響惡劣。其還存在違反廉潔紀律、違規多佔政策性住房問題。陳北洋受到留黨察看處分，並降為一級調研員退休待遇；對其違規多佔的政策性住房，由相關主管部門依規處理。

2月24日，中共黨媒《人民日報》還發文痛批，稱陳北洋為其任性付出代價。

陳北洋被處分後，湖北省司法廳黨委表示，「堅決擁護省紀委對陳北洋的處分決定」。