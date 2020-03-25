【新冠肺炎】內地手機用戶銳減逾千萬　工信部指有兩大原因

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，據內地三大電訊公司中國移動、中國聯通、中國電信此前公布的數據，三間公司的手機用戶數目在2月時，較1月份銳減約1447萬。有關的數據引來外界猜測，甚至懷疑是內地政府隱瞞疫情死亡人數的「證據」。工信部信息通信管理局局長韓夏在周三（25日）的新聞發布會上回應指，初步分析是受疫情影響下社會經濟活動需求減少，加上部份雙卡用戶註銷號碼所致。

韓夏指，隨着內地的經濟社會活動逐漸恢復，手機用戶數目未來可能會持續增長。（中新社）

根據中國移動、中國聯通、中國電信公布的數據，中國移動在2月份的手機用戶數目與1月份相比減少725.4萬人，本年度淨增長「-811.6萬人」。中國聯通及中國電信亦分別淨增長「-118.6萬人」及「-517萬人」。綜合計算，內地三大電訊公司的手機用戶本年度總計淨增長多達「-1447.2萬人」，換言之就是減少1447.2萬人。

韓夏指，工信部事後向中國移動、中國聯通、中國電信了解，經初步分析，手機用戶數目銳減其中一個原因是受疫情因素影響，2月時電訊企業有很多的實體店鋪未能正常營業，新用戶增長速度放緩，同時部分既有手機用戶沒有復工復產，社會經濟活動需求減少，故此一些臨時號碼銷號處理。其次就是隨着攜號轉台在全國實施並且深入推進提速降費，部分原本擁有雙卡的手機用戶，不再需要專門用作上網的電話卡，將多餘的號碼註銷。

韓夏指，手機用戶數目銳減其中一個原因是，受疫情影響下社會經濟活動需求減少。（中新社）

韓夏又提到，隨着內地的經濟社會活動逐漸恢復，手機用戶數目未來可能會持續增長。以中國電最信新的數據為例，其3月1日到3月22日的手機用戶數目日均新增24.5萬，較2月份的日均新增手機用戶數量增長114%。

（綜合報道）