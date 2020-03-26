【新冠肺炎】1.7萬醫護仍留鄂 　衛健委：最高水準醫療隊留到最後

湖北新冠肺炎（COVID-19）疫情正得到控制，全國各省的援鄂醫療隊也陸續撤離，不過，目前仍有1.7萬名醫務人員留在湖北。對此，國家衛健委表示，最高水準醫療隊要留到最後，一定要把最後一名患者的救治任務完成後，援鄂醫務人員才離開湖北。

中共中央指導組交通保障組信息通報宣傳會於25日舉行，中國國家衛健委醫政醫管局監察專員焦雅輝在會上稱，截至3月24日24時，已有343支援鄂醫療隊、約2.1萬名醫務人員撤離，目前尚有149支醫療隊、約1.7萬名醫務人員留在湖北繼續支援當地救治工作。

3月24日，民營援鄂專業醫療隊美年大健康醫療隊乘坐東航MU7872航班抵達上海。（中新社）

焦雅輝說，在遵循「完成任務」原則下，按照由承擔輕症到重症患者救治，縣、市、省分級的優先次序陸續回撤。各醫療隊從3月17日開始根據各自工作任務完成情況分批撤離，每天撤離人數從1000到3000多人不等，近日回撤人數下降。

焦雅輝介紹，隨着武漢近些天收治新冠肺炎患者病區合併，剩餘援鄂醫療隊將按要求陸續休整。

3月底前，各醫療隊返回將再次迎來高峰。她強調：「要確保把最高水平醫療隊、國家級醫院、委屬委管醫院留到最後，一定要把最後一名患者的救治任務完成後，（援鄂醫務人員）才離開湖北。」

22日，浙江省支援湖北醫療隊的210名醫護人員返回杭州。（中新社）

早前，曾有《援鄂疾控工作隊暫緩離鄂的通知》在網上流傳，通知稱，結合疫情實際，各省疾控工作隊暫緩離開，撤離時間另行通知。

對此，《財新網》3月23日引述疾控中心知情人士透露，此舉是「國家層面對武漢、湖北情況暫時不放心」。其中較令人擔心的是無症狀感染者的情況，「現在每天還能驗出幾宗或十幾宗無症狀陽性者，還不能判斷武漢的傳播是否徹底阻斷」。

消息稱，若確診病例零增長勢頭能夠保持並穩定下來，疾控隊伍才能撤回。援鄂疾控隊伍還將對湖北當地基層疾控人員進行培訓，及「後續的一些調查、溯源」。