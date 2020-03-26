【新冠肺炎】15名乘客出現症狀　江西暫停所有出入境國際客運航班

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地連續2日沒有錄得本土新增病例，惟境外輸入病例仍在繼續增長，防疫工作未能鬆懈。截至昨日（25日）24時，內地已累計報告境外輸入確診病例541宗。因應防疫新形勢，江西省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部昨日發布通知稱，該省自今日（26日）零時起，暫停所有出入境江西省的國際客運航班，暫停期14天。

江西省政府下發通知稱，自3月26日零時起，暫停所有出入境江西省的國際客運航班。（網上圖片）

通知稱，因3月25日由柬埔寨西哈努克港入境江西的QD704航班發現15名有發熱、咳嗽、咽痛、腹瀉等症狀的乘客，按照《中華人民共和國傳染病防治法》和《江西省進一步防範境外疫情輸入操作規程》，自3月26日零時起，暫停所有出入境江西省的國際客運航班，暫停期14天，便於對3月25日QD704航班的所有人員身體狀況進行排查，對具有症狀的乘客進行治療。航班復航時間，14天後視疫情防控需要另行通知。

據悉，截至2018年10月，江西省內一共有6個民用機場，分別分布在南昌、吉安、贛州、上饒等城市。

自23日起所有赴北京的國際航班不得直接入境北京，須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東等12個指定的第一入境點入境檢疫。（新華社）

作為境外輸入病例的「重災區」，北京早前宣布，自25日零時起，所有從北京口岸入境人員不分目的地，全部就地集中隔離觀察，並且會進行病毒檢測。此外，周一（23日）起所有到京的國際客運航班，均須從天津、石家莊、呼和浩特、上海浦東等十二個指定第一入境點入境檢疫，不能直飛北京。

上海是另一個「重災區」，當局周二（24日）已宣布，自25日零時起，虹橋機場暫停所有國際、港澳台的進出港航班業務，並將虹橋機場此前所有國際、港澳台航班轉場至浦東機場運營。

（綜合報道）