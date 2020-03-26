【新冠肺炎】武漢殯儀館現領骨灰人龍　當局暫停清明現場祭掃服務

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在內地漸趨緩和，在「封城」兩個月後，武漢下月8日零時起「解封」，恢復對外交通。內地有網民今日（26日）凌晨在微博上載一張相片，顯示武漢漢口殯儀館外出現人龍，貼文稱是新冠肺炎死者家屬在排隊領骨灰。同日，武漢政府通告稱，為防止因集中祭掃引起疫情擴散蔓延，今年清明節全市殯儀館、公墓、骨灰堂暫停開展守靈、告別、祭掃等活動。

內地網民拍攝到武漢漢口殯儀館出現領骨灰人龍。（微博）

據悉，疫情在武漢大爆發期間，國家衛健委2月初曾發出患者遺體處置工作指引，當中提及新型冠狀病毒感染的肺炎患者遺體，應就近火化，不得採用埋葬或其它保存遺體方式，不得移運，不得舉行遺體告別儀式和利用遺體進行其它形式的喪葬活動，不得保存遺體。

微博大V認證帳號「毛大慶」今日凌晨零時左右發文稱，「今早（註：應為前一日早上），漢口殯儀館領骨灰的長長隊伍」，並附上一張人群在殯儀館外排隊的相片。此外，武漢黃陂區城管昨日（24日）下午在微博發文稱，「灄口中隊為政府在漢口殯儀館集中發放疫情逝者骨灰盒加強環境秩序保障」，並配有三張相片，顯示當時又一批城管在殯儀館外執勤。不過，上述兩則微博貼文已被刪除。

內地網民講述自己在漢口殯儀館的看到逝者家屬領骨灰的經過。（微博）

另外還有一名微博名為「沙丘2046」的網民今日發文稱，其當日去過漢口殯儀館，「我是今天上午10點左右到漢口殯儀館的，大門口沿路停著長長的私家車和志願者車隊，進門安保很嚴，到處是便衣，基本一抬手機就有人過來制止。我在裏面待了兩個小時，有的家屬抱著遺照坐在對接點等待，有的抱著骨灰盒從我身邊走過。人很多，很安靜，沒有哭聲，也沒有哀樂，他們就這樣默默地抱著骨灰盒離開。」

根據內地官方數據，截至昨日，武漢市累計確診新冠肺炎患者逾5萬人，其中有2,531人不治身亡。看到家屬領骨灰的相片後，不少人紛紛在微博留言表達哀悼：

「有一種窒息感，好難受。」「看哭了，武漢人的哀慟在沉默裏，向前看吧。」「今年的春節、清明節，全都是傷心啊。」 「一個人都代表一個破碎的家庭，難過。」 「我想知道那些「團滅」的家庭，誰來領走他們的骨灰，太悲傷了。」 「願逝者安息，生者珍重。」

下周六（4月4日）是清明節，武漢政府要求全市暫停現場祭掃服務，防止因集中祭掃引起疫情擴散蔓延。（資料圖片／新華社）

清明節將至，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部今日發布第21號通告稱，為防止因集中祭掃引起疫情擴散蔓延，要求暫停現場祭掃服務。全市殯儀館、公墓、骨灰堂暫停開展守靈、告別、祭掃等人員聚集活動，恢復開放時間暫按不早4月30日執行，具體開放時間視疫情防控情況確定。

通告稱，會推出集體祭掃服務和提供網絡祭掃服務。全市民政部門將統一安排，由各公墓管理單位組織工作人員為安葬在陵園內的逝者舉行集體祭掃儀式，由各殯儀館組織工作人員為骨灰寄存在殯儀館的逝者舉行集體祭掃儀式。逝者家屬也可實名登錄逝者所在公墓的網上祭掃平台，緬懷逝者、寄託哀思。

（綜合報道）