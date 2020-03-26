【新冠肺炎】向中國求援卻出口口罩到美國？泰駐華使館發聲明解釋

針對近日有網上媒體報道稱「泰國向中方請求醫療物資援助後又向美國出口大量口罩」，泰國駐華大使館今日（26日）發出聲明解釋。

3月26日，在泰國曼谷市郊，泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷在交接儀式上查看捐贈的醫療物資。（新華社）

聲明稱，新聞報道的內容存在差異，且未指出部分事實：在中國表示中方有能力給予幫助的基礎上，泰國政府接受了中國的醫療物資援助；在中國疫情嚴重影響期間，泰國向中國捐贈了資金及包括口罩在內的醫療物資和設備，以援助醫護人員和受新冠肺炎影響的人民，不過在那段期間，其實泰國也已開始面臨醫療物資尤其是口罩短缺的情況，但泰國依然基於中泰緊密關係和人道主義精神對中國施以援助。

聲明還說，泰國的新冠肺炎疫情日益嚴重，導致口罩等醫療物資匱乏，泰國政府竭力採購並加大了口罩生產力以保障泰國內需。但由於口罩需求量持續上升，故仍處於短缺狀態，因此中國政府作為泰國的老朋友和全面戰略合作夥伴，向泰國表達了友好心意並施以援手，給泰國捐贈了醫療物資，並協調溝通讓泰國能從中國採購更多的醫療物資和原材料。泰方十分感謝，泰國衛生部將把中方捐贈的醫療物資分發至泰國醫護人員手中。

阿里巴巴公益基金會、馬雲公益基金會向泰國捐贈的醫療物資。（新華社）

聲明解釋，至於泰國將部分口罩出口至國外一事，是因為泰國在近幾十年來開放接受外商投資，因此在泰國存在部分前來投資、把泰國作為口罩生產基地、將生產的口罩運回自己國家/第三方國家進行銷售的外國企業，尤其是以代工生產或稱OEM（Original Equipment Manufacturer ）的生產形式居多，所以導致這部分口罩不可以在泰國國內銷售（因為是版權商品）。而且多家公司還享受泰國投資促進委員會（BOI）的優惠政策，獲得了零關稅進口原材料進行生產並出口的權利（如果在國內銷售則不會享有上述權利）。

聲明強調，在泰國國內口罩短缺的情況下，泰國准許上述口罩生產公司將口罩出口到國外一事，是按上述提及的法律承諾實施的。

（綜合報道）