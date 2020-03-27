【新冠肺炎】中科院院士周琪：病毒具狡猾性，偽裝起來不斷傳播

中國科學院副秘書長、中國科學院院士周琪26日接受央視主持人白岩松採訪，針對當前疫情各種問題進行了解答。對於近來收到社會關注的無症狀感染者問題，周琪說，新冠病毒具有狡猾性，在進化過程中把自己偽裝起來並不斷傳播出去。

周琪在採訪中表示，當前對病毒的研究，還是「萬里長征第一步」，病毒從哪兒來、將到哪兒去，它是什麼樣子，現在還只瞭解了一點。

白岩松在採訪中問到，為什麼會出現無症狀感染者？周琪說，新冠病毒具有狡猾性，在病毒進化過程中把自己偽裝起來並不斷傳播出去，這是病毒本身的特點。他說，病毒在初期發病階段並沒有特別明顯的症狀，一旦患者變成了重症、危重症，它的發展速度就非常快。

周琪稱，出現無症狀感染者，首先或許是還沒有發現更有效的檢驗手段和檢測的試劑，可能沒有發現更值得關注的重要症狀和臨床檢測的標記；另一個角度講，病毒初期發展沒有那麼強的侵害性，它的危害體現在在人體潛伏以後暴發出來的症狀，所以在未來的防控中，如何更早地預防、預警、檢測，以及採用何種明確的防範手段，是主要攻關的方向。

關於針對病毒的特效藥問題，周琪說，特效藥在研發過程中，目前還沒有一個真正意義上的特效藥，不過他也說，因為針對冠狀病毒的研究已經持續多年了，很多工作應該在不遠的將來能夠取得成功。