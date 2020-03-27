【新冠肺炎】美國疫情發展　上海專家：最快10天至14天出現轉捩點

新型冠狀病毒肺炎疫情在美國日趨嚴重，當地至今已有82404宗確診病例，超越中國及意大利，成為最多人確診的國家。 中國駐美國大使館日前就邀請上海復旦大學附屬華山醫院教授張文宏，解讀美國的疫情發展趨勢，認為美國雖然失去早期的先機，但如果其後的防疫政策執行到位，原則上最快10天至14天後就可以有轉捩點，新增病例數字逐漸降低。 另一方面，駐美大使崔天凱事後撰寫親筆感謝信，感謝張文宏為在美華人解答困惑。

張文宏認為美國疫情的轉捩點最快可在10天至14天後出現。（中新社）

張文宏指全世界很多地方的疫情轉捩點都能夠計算出來，至於美國的峰值將於何時出現，就要取決於美國所採取的防疫政策，「據我初步預估，美國醫療儲備很充分，醫療設施緊急的生產能力也是非常好的，峰值一定會到，最快10至14天，如果慢一點可能得到4個星期。」但張文宏警告，假設美國要4星期後才能控制疫情，確診病例數字將會以幾何級數上升，到時候醫療資源就會不足，不堪設想。

張文宏有提到美國的確診病例中不少是年輕人，認為美國的年輕人、學生等有大量的社會活動，「瞎混就是感染的最大風險，美國並不戴口罩，所以這很顯然在美國的感染年輕人最多。」張文宏表示，戴不戴口罩要看各國的文化和習慣，「美國的口罩是給生病的人戴的，主要是避免含病毒的物質噴到臉上，同時要把口罩讓給醫務人員戴。如果你們在人群聚集的時候戴口罩，意義是很大的。」

張文宏亦指，中國近兩個月的防疫經驗顯示，大多數患者，即約80%的患者實際上可以不必到醫院求診，「這個病在家裏熬，可能熬過去了」，而且美國在大多數情況下都不會接受住院，美國的醫療體制下，醫護人員能夠預估疫情並明白極限所在，「如果發燒了，先自己熬一熬，多喝水、多吃維他命C、多吃水果、多吃雞蛋、多喝牛奶，休息、睡覺、手機關掉。」

美國紐約現時已關閉所有戲院、劇院等演出場所，減少人群聚集。（中新社）

至於中國留學生在能獲得的醫療保險較低，心理上較恐懼，加上在美國沒有重要事，就可以酌情回國，「在外面的想回家，但如果回家久了以後，發覺在外面也沒啥事，又發現已經耽擱了很多重要的事情，到時候又開始後悔。」

藥物治療方面，張文宏指現時保健品對新型冠狀病毒肺炎的治療作用並不明確，即使是已用作臨床治療的的抗瘧疾藥物羥氯喹，一來是處方藥，二來可能有不良副作用，故不建議大量囤積，「最好的藥物就是多喝水，多喝牛奶，多吃雞蛋，多睡覺，不出去瞎混。」

崔天凱給張文宏的親筆感謝信。（澎湃新聞）

張文宏在最後強調，在美華人要對整個當地的衛生體系有信心，「只要整個的應急控制能夠跟得上，（美國）這個峰值一定會到來。峰值還沒到之前，發揚我們的光榮傳統，宅家裏就行。我自己覺得這把這段苦日子過了，我自己覺得後面應該沒甚麼大的問題了。」

（綜合報道）