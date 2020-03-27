【新冠肺炎】上海入境轉往外地人員一律在滬隔離　蘇浙皖除外

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，歐美國家疫情嚴峻，大批海外華人回國避疫。內地為遏制境外輸入病例增長，連日來出台各項新措施，加強邊境口岸防疫工作。 作為境外輸入病例「重災區」之一，上海繼昨日（26日）宣布對所有境外入境者一律實施為期14天的隔離健康觀察後，今日（27日）又宣布，即日起凡需經上海口岸入境轉往其他省市（除蘇浙皖外）的人員，也要在滬實施為期14天的隔離健康觀察。

3月25日，上海浦東機場，閔行公安民警將入境人員集中送至巴士。（中新社）

上海市政府新聞辦公室今日通過官方微博「上海發布」宣布，按照國務院聯防聯控機制相關部署，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室決定，從即日起，凡需經上海口岸入境轉往其他省市（除蘇浙皖外）的人員，一律在滬實施為期14天的隔離健康觀察。對上海口岸入境轉往蘇浙皖三省的人員，繼續發揮長三角聯防聯控機制作用，由三省派駐工作組到本市機場直接送至目的地，確保做好封閉式轉送保障工作。

據悉，中國民航局22日公告，自23日起所有赴北京的國際航班均須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東等12個指定的第一入境點入境。旅客在第一入境點實施檢疫並辦理入境手續，行李清關。檢疫符合登機條件的旅客可搭乘原航班入京。

但上海新措施出台後，也意味著目的地為北京的國際航班旅客，即使從第一入境點之一上海入境，也要在上海首先隔離14天才能轉往北京。

根據官方資料，截至昨日24時，內地境外輸入確診病例連續13天新增在兩位數，累計報告境外輸入確診病例595宗，其中上海佔了129宗，北京有153宗。

（綜合報道）