【新冠肺炎】病毒體內存留超三週 專家談無症狀感染者

新冠肺炎疫情在中國得到控制，但無症狀感染者成為潛在風險。對於如何應對這一風險，專家給出答案。

中國新冠肺炎疫情得到控制，但研究顯示仍有無症狀傳染者存在潛在傳染風險。（新華社）

3月27日，中國復旦大學附屬華山醫院感染科主任、新冠肺炎上海專家治療組高級專家組組長張文宏在一場研討會上表示，無症狀感染者是中國進入疫情防控「下半場」的一類重要監測目標。

張文宏說，新型冠狀病毒可能是人類歷史上最難應對的病毒，它的傳播力很強，雖然年輕人感染後的重症率很低，但整體重症率明顯高於流感。而且存在新冠病毒無症狀感染者，他們沒有臨床症狀，病原學檢測卻呈陽性，給疫情防控帶來了挑戰。

他進一步稱，這類患者有較強的免疫能力，可以在感染病毒後14天內不發病，病毒在其體內存在時間超過三週，具有傳染的可能性。他們如果沒有被及時發現和隔離，就存在社區傳播的隱患。

復旦大學上海醫學院副院長、上海市預防醫學會會長吳凡則指出，防止被這類人員感染的最有效手段，是加強個人防護，主要的方法就是勤洗手以及在一些場合戴口罩。在政府管理層面，則要加強醫療衛生系統的監測防控網絡。

據悉，中國本土已連續多日無確診患者，確診病例均為境外輸入。湖北也逐漸開放了封城和生活上的管治。但武漢衛健委3月24日通報，湖北省人民醫院一名醫生23日確診感染新冠肺炎。

報道指出，這位醫生18日上門診時接診的患者中，有一人為新冠肺炎無症狀感染者。連日來，無症狀感染者不被列入確診，也引發民眾憂慮。

此外，近日一篇刊載於國際學術期刊的中國研究報告指出，在武漢一地的所有新冠肺炎感染者中，恐有近60%尚沒被發現，若不採取相應措施恐再度引爆疫情。

報告強調，輕症或無症狀感染者傳播病毒的能力並不弱，這類隱性感染者可能會引發新一輪的疫情大爆發。中國一些專家表示，應不惜代價在武漢展開抗體抽樣調查。

不過，目前無症狀感染者已引起中共高層重視。3月26日，中國國務院總理李克強主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議時強調：「要高度重視防治無症狀感染者。」

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