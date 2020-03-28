【鄭麗琼被捕】外交部駐港公署：「人權觀察」不要一條道走到黑

「人權觀察」（Human Rights Watch）27日抨擊港府逮捕鄭麗琼是政治迫害行為，要求立即撤銷相關控告。

對此，外交部駐港公署發言人今天（28日）強調，包括香港同胞在內的全體中國人民決不允許「人權觀察」等反中亂港組織在中國的土地上肆意妄為，絕不會坐視它們在香港事務上興風作浪；「人權觀察」如果一條道走到黑，必將自絕于包括香港同胞在內的全體中國人民。

發言人表示，香港是法治社會，任何人沒有逾越法律之上的特權，更沒有知法犯法的自由。「人權觀察」打著人權的幌子，公然包庇涉嫌起底個人隱私、煽動暴力與仇恨的違法犯罪行為，這是對人權的褻瀆，對法治的踐踏，對特區司法獨立的粗暴干涉，我們對此表示堅決反對和強烈譴責。

發言人又稱，作為干預香港事務的「慣犯」，「人權觀察」在去年的修例風波中扮演了極不光彩的角色。發言人說，它無視事實、目無法治，將極端分子令人髮指的暴力行徑美化為「和平理性的抗爭」，卻將香港員警面對暴力隱忍克制的執法詆毀為「過度使用武力」；更有甚者，他們明目張膽派員混入街頭暴力的人群，赤膊上陣為極端暴力分子加油助威、搖旗呐喊，阻撓香港警察依法履職，充當違法分子的幫兇，對香港陷入黑暴深淵負有不可推卸的責任。