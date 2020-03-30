【有片】湖南火車脫軌翻側釀至少1死127傷　受困人員皆被救出

今日（30日）上午11時40分，內地一列客運火車（濟南往廣州）在湖南郴州永興縣高崗司鎮境內一廢舊車站附近出軌翻側起火。湖南消防下午3時45分消息，消防員進入列車內部對被困人員實施救援，目前，最後一名被困人員已被救出。 湖南省郴州市政府表示，事故已造成1人死亡、4人重傷、123人輕傷，事故原因正在調查中。

稍早前，中國鐵路廣州局集團透過官方微博交代事件，稱事故未造成人員死亡，受傷的鐵路員工和旅客已送醫得到治療，具體原因正在調查中。

中國鐵路廣州局集團指，受連日降雨影響，京廣線馬田墟至棲鳳渡站下行區間發生線路塌方，失事的T179次（濟南至廣州）列車運行至該區段時，火車司機發現後立即採取緊急制動措施，列車撞上塌方體，導致機後第一節發電車起火，第二至六節車廂脫線傾覆。

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中國鐵路廣州局集團又指，經現場檢查確認，經鐵路部門和地方消防官兵撲救，發生事故的T179次列車發電車火災已撲滅，鐵路部門已安排車上其他旅客轉乘高鐵。至下午1時30分，事件已致京廣鐵路南段31趟列車延遲。對受影響的列車，鐵路部門正採取調整線路迂迴運行等方式組織開行。

而郴州市永興縣官方部門下午向內媒透露，涉事列車的部份旅客已轉運至該縣馬田火車站，由廣鐵集團統一安置換乘；另有部份旅客被就近安置在當地的小學，傷者已送往該縣醫院就醫。

（綜合報道）