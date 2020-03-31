【新冠肺炎】不滿複查等待時間長　湖北漢川兩康復者毆打醫生被拘

內地新冠肺炎疫情取得階段性勝利之際，傷醫事件再現。3月27日，湖北兩名新冠肺炎的複檢患者因等候時間過長，不斷踢門吵鬧，還圍毆醫生。兩名施暴者隨後被警方帶走。

湖北省漢川市人民醫院，兩名新冠肺炎康復者在複查時因不滿等待時間過長，毆打醫院CT室醫生。（網上圖片）

被毆打的CT室醫生黃騰敘述事件經過指出，3月27日下午14時左右，他正常操作流程，為3月26日預約檢查的城隍衛生院4名抗疫一線職工進行CT檢查。

檢查期間，在發熱通道候檢的複查患者認為等候時間過長，不斷踢門吵鬧。4名醫院職工於14時15分檢查結束時，兩名新冠肺炎康復患者衝進掃描室，對黃騰進行手機攝像，並扯掉其口罩，撕爛其防護衣，打掉其眼鏡，並將其推倒在地，抓傷其前胸，出現了幾十道血痕。

在患者陳某涵與黃騰撕扯過程中，患者李某祥參與圍毆，用茶杯在黃騰頭上重擊一下，後來被機房其他醫生拉開，並打電話請保衛科支援。

據悉，自新冠肺炎疫情爆發以來，CT檢查成為重要的排查和確診手段之一， 該院CT室的工作量也由平時最多200人次激增為平均每日400人次。全科人員不分晝夜，採取雙夜班工作，才勉強滿足患者檢查需求，因此等候時間偏長是目前無法克服的難題。

案發當日，漢川市公安局辦案民警通過調查取證。3月30日，法醫鑑定結果為黃某輕微傷，漢川市公安局對李某某、陳某某分別作出行政拘留10日的處罰決定。

按照湖北省公安廳發佈的《關於依法嚴厲打擊涉醫違法犯罪維護醫療秩序的通告》，新型冠狀病毒攜帶者在公共場合向他人吐口水、患有或疑似患有新型冠狀病毒感染肺炎而拒絕接受檢疫、強制隔離或治療，過失造成傳染病傳播的，情節嚴重、危害公共安全的，依法追究刑事責任；故意傷害醫務人員，造成輕傷以上嚴重後果的，隨意毆打醫務人員，情節惡劣的，任意損毀公私財物，情節嚴重的，採取暴力或者其他方法公然侮辱、恐嚇醫務人員，情節嚴重（惡劣）的，依法追究刑事責任。

據內媒不完全統計，從疫情爆發以來，全國各地已經至少發生了7起暴力傷醫事件。