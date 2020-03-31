新冠肺炎｜鄂贛警察省界爆衝突　江西全面清理離鄂入贛交通管制

內地COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩，重災區湖北省亦於日前開始局部解封離開通道。 惟湖北黃岡黃梅縣與江西九江市兩地的警務人員，上周五（27日）據指在位於湖北江西省界的九江長江一橋上發生爭執衝突，有多人被推倒在地，同時更有大批湖北市民聚集抗議，推翻警車。衝突原因據指是九江方面拒絕湖北的車輛人員通行。 內媒《澎湃新聞》今日（31日）報道，近日江西省公安廳召開會議並下發通知，部署全省公安機關執行解除離鄂離漢通道管控各項要求，全面清理離鄂入贛交通管制，堅決取消高速公路和省、市、縣、鄉各級道路的檢疫、監測站點，確保往來車輛無障礙通行。

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《澎湃新聞》報道又指，江西省公安廳要求全省各級公安機關要細化離鄂離漢入贛人員管理服務，在服務辦事窗口設置優先綠色通道，強化服務措施，努力提供優質高效的服務，對由湖北入贛人員只要出示個人健康碼「綠碼」且體溫正常的，一律准予通行，不得採取任何限制性措施。

江西省公安廳還要求，堅持嚴格規範公正文明執法，加強警情處置工作，對接報涉及無故阻攔符合條件的湖北籍車輛和人員通行的警情，做到立即出警，及時處置，全力維護社會和諧穩定。

（綜合報道）