【四川涼山州山火】21人撲火隊僅3人生還　隊員最後出征畫面曝光

四川涼山州西昌市周一（30日）突發森林大火，火勢蔓延迅速，危及西昌市區，大量濃煙飄進城區。寧南縣一隊21人專業撲火隊在趕往火場的路上，風向忽變，一行人被大火包圍，最終導致18名隊員遇難，另有1名當地嚮導喪生。撲火隊犧牲隊員的「出征」影片隨後在網絡上曝光，可能是其生前留下的最後影像。

綜合內媒報道，這隊撲火隊成立才3個月。去年12月26日，寧南縣召開森林草原防滅火工作會，會上對新組建的寧南縣森林草原防滅火專業撲火隊進行了授旗。

寧南縣去年底才組建森林草原防滅火專業撲火隊。（新京報）

周一下午15時，西昌市瀘山發生森林火災，直接威脅城區安全，其中包括一處石油液化氣儲配站（存量約250噸）、2處加油站、4間學校以及西昌最大的百貨倉庫等重要設施。截至31日零時，山火面積約1000公頃左右，毀壞面積初步估算約80公頃。

周二（31日）凌晨1時30分，聯合指揮部接到火場滅火人員報告，寧南縣組織的專業撲火隊21人在一名當地嚮導帶領下，去往瀘山背側火場指定地點集結途中失聯。接到報告後，指揮部立即組織搜救。早上7時左右，搜尋到3名撲火隊隊員，送往醫院救治，目前生命體徵平穩。搜救隊伍隨後陸續發現有19人不幸遇難，其中18名為撲火隊員，1名為當地嚮導。

+ 2

寧南縣委宣傳部的工作人員表示，對於撲火隊員犧牲的具體情況，相關部門正在了解中，目前縣委縣政府已成立工作組跟進善後事宜。據悉，何姓隊長已確認犧牲。工作人員稱，此次出征的21名撲火隊員中，年齡介乎20至40歲，有隊員妻子剛得悉已懷孕。

一名參與山火撲救的消防員說，「他們應該是上山過程中遇到風向突變，一時來不及避險。目前還有很多救援人員在山上撲滅餘火，不然一旦下午起風，（火情）很可能再次嚴重。」

西昌市城區被一層黃色的煙霧籠罩。（澎湃新聞）

據了解，四川自3月以來，攀枝花、涼山州境內已先後多次發生山火。木里縣則是時隔一年後再度發生山火。木里縣於去年3月30日，因雷擊發生山火，最終導致31人死亡，其中有27人是消防員。當時共有689人正在撲救山火，未料風力風向突變，發生爆燃，瞬間形成巨大火球，結果在場的27名消防員和3名地方撲救人員失聯，其後全部證實遇難。

（綜合報道）