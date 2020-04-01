【新冠肺炎】《紐約時報》記者：美政府應花錢請中國醫護來美抗疫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在美國蔓延，3月30日，此前多次上電視介紹中國抗疫經驗的《紐約時報》記者Donald McNeil再度接受美國MSNBC電視台採訪，稱讚中國醫生擁有抗疫技術，並提議美國政府聘請這些專業人才赴美協助抗疫。

Donald McNeil稱讚中國醫生擁有抗疫技術。（MSNBC截圖）

Donald McNeil表示，在中國，有4萬名醫生、護士、呼吸科專家從全國各地趕赴武漢，幫助武漢醫生共同抗擊病毒，「武漢現在沒有更多病毒了，那些醫生也都回家了，勝利遊行、感恩、鮮花等一切都在等待着他們，他們是英雄。他們有抗擊新冠病毒的技術。」

他接着表示，武漢部份醫生曾感染過新冠病毒，體內有抗體，「所以他們可以做很多事——那些對沒有感染過病毒的人來說很危險的事情。」

中國設立「方艙醫院」專門收治輕症患者，至今重災區武漢市內所有方艙醫院都已休艙。（美聯社）

勸特朗普勿故意激怒中國

Donald McNeil補充道，「我不明白我們為甚麼不能在疫情時聘請很多醫生、護士、呼吸科專家，也許我們需要翻譯，這對紐約來說可不是難事。我們可能需要付錢給他們，但美國的工資對中國醫生來說已經很不錯了。」但他也擔心可能遇到問題，「特朗普政府可能會非常害怕承認自己需要外界幫助這件事，拒絕給醫生們發放簽證。但同樣，這會以生命為代價，我認為這是一個錯誤。」

他又勸告總統特朗普「不斷侮辱和故意激怒中國不是一個好主意」，認為要看得長遠些，可能不得不對中國很恭敬，「我們雖然能研發出優質疫苗，但我不確定是否能持續供應。如果太多人生病，就不能斷言我們會否需要來自中國的疫苗。」

此前3月13日，麥克尼爾接受國家廣播公司（NBC）採訪時，對於主播稱中國抗疫期間「似乎缺乏自由」，他回應稱「如果沒有生命，追求自由和幸福都無從談起」。他還在另一檔節目中表示，在戰勝疫情上中國已經取得了巨大的成功，又介紹中國的檢疫流程，闡述中國從如何隔離到徹底打破傳播鏈的做法，以及如何保護醫院資源不崩潰。

（綜合報道）