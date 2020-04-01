【四川涼山山火】為防負面輿情　傳當地發文要求民眾「封口」

四川省涼山州西昌市於3月30日突發森林火災，18名撲火隊員和1名當地嚮導遇難。 有網傳圖片稱，四川涼山州寧南縣委宣傳部發布《西昌森林火災宣傳報道紀律的緊急通知》（下簡稱《通知》），要求當地人們不得擅自接受外來媒體記者的採訪。

網傳《通知》由寧南縣委宣傳部所發，其內容指出，3月30日，四川西昌突發森林火災，應西昌市要求，寧南縣派出21人組成專業撲火隊伍趕往當地開展撲火工作。31日凌晨，因風向突變，隊伍失聯，經搜尋已確認寧南縣18人犧牲，3人受傷。

內容表示，由於此次事故引發廣泛關注，預計將有媒體在近期會進行採訪，因此為了確保採訪報道內容真實、準確，杜絕產生負面輿情，有三點關於西昌市森林火災宣傳報道紀律要求。

一是外來記者採訪，必須到當地宣傳部門報道，經過同意後才能進行採訪報道。凡是發現外來記者到寧南採訪，須第一時間上報縣委宣傳部，並進行登記備案；二是未經縣委宣傳部允許，各鎮各單位幹部群眾，均不得擅自接受外來媒體記者採訪；三是各鎮各單位幹部群眾，未經許可不得擅自發布此次事件的信息，不得擅自對此次事件進行評論、定性。

不過，對於上述文件內容是否屬實，目前沒有得到任何官方媒體的證實。

寧南縣去年底才組建森林草原防滅火專業撲火隊。（新京報）

山火致19人遇難

據悉，3月30日下午3時，據西昌官方發佈的消息稱，西昌市瀘山發生森林火災，直接威脅馬道街道辦事處和西昌城區安全，其中包括一處石油液化氣儲配站（存量約250噸）、兩處加油站、四所學校以及西昌最大的百貨倉庫等設施。

火災發生後，涼山州西昌市成立前線指揮部，調集寧南、德昌等縣專業打火隊就近支援，組織2,044人開展撲救。同時緊急疏散周邊民眾1,200餘人。

31日凌晨1時30分，聯合指揮部接到火場滅火人員報告，寧南縣組織的專業打火隊21人在一名當地嚮導帶領下，去往瀘山背側火場指定地點集結途中失聯。

接到報告後，指揮部展開搜救。上午7時，搜尋到3名打火隊隊員，送往醫院救治，目前生命體徵平穩。搜救隊伍隨後陸續發現有19人遇難，其中18名為打火隊員，1名為當地嚮導。

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森林火災近日頻發

針對西昌山火，國家主席習近平3月31日作出批示，要求迅速調集力量開展科學施救，在確保撲火人員安全的前提下全力組織滅火，嚴防次生災害。

國務院總理李克強也對此表態稱，要求全力搶救受傷人員，科學有效撲救山火，做好遇難人員善後工作，保護好火場周邊重點部位、場所和設施。此外，要總結近期多起森林火災和造成人員傷亡的教訓，遏制重特大森林火災發生。

這次事件的發生，讓許多人們想起，在2019年3月30日，四川涼山木里發生森林大火，致31名救援人員喪生，其中包括27名森林消防員。

據悉，近期山火頻發，應急管理部發布通報指，僅3月17日至24日一周時間，中國至少發生森林火災56起，因災死亡5人。3月29日至30日，雲南有7地發生森林火災。