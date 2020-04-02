【新冠肺炎】曾光：中國還沒接近尾聲　只是進入了新的階段

中國國家疾控中心首席流行病學家曾光在受訪時直言，新型冠狀病毒肺炎成為「大流行」已是事實，並且是冠狀病毒首次出現「大流行」，並認為「中國還沒接近尾聲，只是進入了新的階段。」

曾光指，新冠肺炎是對人類巨大的挑戰，需要全球團結起來共同應對，「這已經不是一個國家的任務了，任何一個國家的防控漏洞都會影響全球疫情。」曾光稱，中國在力所能及的情況下，援助一些困難國家，做法非常正確，並預測疫情下一步可能會在一些發展中國家形成高潮，更需要聯合國、世界衛生組織，以及其它國家的幫助。

重慶市向巴基斯坦捐贈一批醫療物資，支援當地抗擊疫情。（中新社）

曾光認為，中國的疫情還沒有接近所謂的「尾聲」，僅是進入一個新階段，「在全球疫情肆虐的情況下，中國進入不了尾聲。」曾光提醒，中國在第一階段防治的成功，只是階段性勝利，現在是處於外防輸入，內防反彈的階段，「我們還要跟其他國家站在一起共同戰鬥，保護自己，幫助別人。同時，保持早期發現早期控制的能力，預防下次大流行。」

根據國家衛健委最新的通報，內地周三（1日）共新增35宗確診病例，全部都是境外輸入病例。新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，據世衛總幹事譚德塞表示，全球過去五星期的確診病例接近爆發性增長，幾乎所有國家和地區報告有確診病例，他更預料會在未來幾天內，全球的確診病例將超過100萬宗，死亡病例超過5萬宗。

（人民日報）