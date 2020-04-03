【新冠肺炎】河北5大學教師涉違規出境捱轟　校方：他們在韓讀博

河北邢台市邢台學院5名大學老師近日被指違反有關防疫規定，以博士學位畢業和簽證到期為由，在疫情期間前往韓國求學求學。5名教師遭河北邢台全市通報批評，許多網民也指責他們對抗擊疫情不負責任。 邢台學院2日刊發說明，指三人在韓國全州大學學習，早前被全州大學通知，3月底前必須到校，因擔心學業受影響，3月22日前往韓國。

河北邢台學院人員早前曾表示，5名教師非擅自出境，而是在外留學攻讀博士。不過，邢台市教育局人員表示，邢台學院當時報備了但未獲通過。

而河北邢台學院官網4月2日刊發的說明指，3月9日，該校向教職員工提出暫緩公職人員出境的要求，3月26日20點，校方得知教師張某國、王某、張某三人已在韓國的信息，在此之前三人申報一直身在境內。

韓國全州大學。（網絡圖片）

經聯絡，三名教師本人自述因面臨簽證到期和博士畢業論文答辯，全州大學通知該三名教師必須於3月底前到校，否則將受到休學及延期畢業的處分。因擔心學業受到嚴重影響，在未得到審批同意的情況下，三人於3月22日由北京出境抵達韓國。

3月28日，該校再兩名教師王某及宋某由北京出境抵達韓國。這兩名教師同樣接到全州大學的警告通知，且他們的簽證於3月31日到期，逾期後將無法以留學生身份返回韓國。

目前，校方已安排專人與上述人員進行聯繫，並表示將進一步自查自糾改進疫情防控工作。

有網民指，邢台學院教師8年內沒有學歷晉升將會面臨解聘，因此，儘管疫情嚴重，但是這些老師根本沒選擇。此外，也有消息人士稱，5名教師所就讀韓國學校所在地疫情並不嚴重，感染人數目前只有1人，且5名教師均報備並在走時承諾，一旦離開中國，直到疫情結束才回來。