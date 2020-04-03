【新冠肺炎】外交部：中方分享抗疫經驗　但不會用作地緣政治武器

近日，西方有一些聲音認為，「中國正將這場新冠肺炎疫情轉變為地緣政治武器」，以提高影響力。對此，中國外交部進行了回應。

中國在此次新冠疫情中的積極援助被一些輿論解讀為在進行「政治宣傳」。（新華社）

在4月3日的中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩就上述問題表示，「這場疫情是一場突如其來的遭遇戰和阻擊戰，在戰場上戰鬥最激烈的時候，有誰會想到今後怎麼去論功行賞嗎？」

她進一步指出，中國在抗擊疫情防控當中，有一些比較有效的做法和有益的經驗，中方很樂意同其他國家分享，但中方不會把它用作什麼地緣政治的武器或者工具。再說領導權也不是說靠吹就能吹出來的，靠爭就能爭出來的。

最後，華春瑩強調，如果中方的一些有益的理念、做法和經驗，能夠為今後世界公共衛生安全和治理做出一些積極貢獻，那也是中國作為一個負責任大國應盡的責任和義務。

新冠肺炎全球確診個案突破百萬，美國佔近四分之一。紐約州皇后區的民眾終於在嚴峻的疫情影響下戴上了口罩。（AP）

據悉，新冠肺炎（COVID-19）正在全球多個國家蔓延，在此次疫情中，中國的國際大救援並不是好評如潮，反而橫生出猜忌與指責。

比如，英國《金融時報》等媒體認為，中國政府通過採取嚴苛的措施控制住了疫情的蔓延，而美國和大部分歐洲國家對疫情做出的混亂反應，與中國的表現形成了鮮明對比。這種現狀不僅從客觀上展示了中國領導層在此次抗擊疫情中的表現的確比美國領導層更加出色，會迫使他們承認美國當前體制存在問題且不易糾正，更能有效提升中國的地緣政治影響。

其中，白宮貿易委員會主席納瓦羅（Peter Navarro）一直在堅持這個調門，他堅定地認為中國正在以提供物資的方式進行「宣傳」。

此外，《華盛頓郵報》、《彭博商業周刊》、法國《世界報》（Le Monde）、德國《圖片報》（Bild）等媒體還據此認為北京正試圖操縱局勢，「以不公平地對未來的產業進行更多的控制」、「恐將瓦解美歐關係」。

事實上，對於西方質疑中方對外援助一事，中國外交部發言人華春瑩在3月30日就表示，在當前中國國內防控疫情形勢趨好趨穩的情況下，中國的有關企業依然在加班加點地持續生產，為的就是能夠向其他國家提供更多急需的醫療防護物資，為其他國家抗擊疫情努力盡一份力。「我想他們的努力是值得尊敬，而不是詆譭的。」

此外，多維新聞在《被「污名」化的國際大救援 中國冤不冤》文中分析指出，中國向近百個國家進行援助，有感激自然也會有一些「閒言碎語」，這其實是一個很正常的輿論現象。而這些極個別的猜忌其實集中來自於歐美等對中國抱有傳統意識偏見的群體，他們總是對中國抱着一種戒慎恐懼的心理。一定程度上說，這些質疑聲音的出現並非中國做的不夠好，而是這種不信任情緒造成的。中國無論做什麼都會成為他們懷疑的對象，即使是在危機之中向他們伸出援手也會被認為另有企圖。