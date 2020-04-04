新冠肺炎｜王毅同歐盟代表、德外長通話：朋友有難中國不袖手旁觀

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，全球確診病例已超過110萬宗。 周五（3日），中國國務委員兼外長王毅分部同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）、德國外長馬斯(Heiko Maas) 通電話。王毅強調，中方從來不會在朋友有難時袖手旁觀，各國應超越意識形態的異同，擺脫各種無端的猜忌，避免將抗疫合作政治化。

3月28日，在濟南遙墻國際機場，工作人員將山東省赴英國聯合工作組攜帶的援助物資裝機。（新華社）

「中方從來不會在朋友有難時袖手旁觀」

王毅同博雷利通電話時表示，中歐是全面戰略夥伴，雙方應充分發揚同舟共濟、守望相助的傳統。在中國抗擊疫情的艱難時刻，歐方給予中方慰問和支持。現在歐盟正在全力應對挑戰，儘管中方仍面臨疫情反彈壓力，但中方願克服困難，向歐洲伸出援手，根據歐盟及成員國的需要提供支持幫助。

針對一些質疑中方對歐援助意圖的聲音，王毅強調，中方應歐方的需要提供幫助，是出於投桃報李的情義，出於國際人道主義精神，中方從來不會在朋友有難時袖手旁觀，更不會在伸出援手時夾雜私利。面對這場空前危機，各國應超越意識形態的異同，擺脫各種無端的猜忌，尤其是要避免將抗疫合作政治化。中方也願同歐洲國家一道，幫助其他衛生體系脆弱的發展中國家尤其是非洲國家更有效應對疫情。

博雷利表示，感謝中方給予的慰問和支持，歐方讚賞中方給予歐盟和成員國的支持幫助，充分肯定中方為全球抗疫發揮的建設性作用。歐方願同中方攜起手來，共克時艱。

因應疫情擴散，德國自3月23日起，規定居民出行時，同行人數不得超過兩人。圖為德國警察在柏林街頭執勤。（新華社）

「質疑中國在疫情通報上耽誤時間不符合事實」

王毅同馬斯通電話時表示，在抗擊疫情的關鍵時刻，德國政府和人民給予中方寶貴支持。中方堅定同德國人民站在一起，支持德方抗疫，願同德方加強雙邊抗疫合作，並攜手為其他有需要的國家提供幫助。

王毅強調，當前國際上有個別聲音質疑中國在疫情通報上耽誤時間，這完全不符合事實。中國第一時間向世界衛生組織報告疫情，第一時間同各國分享新冠病毒基因序列，第一時間開展疫情防控專家國際合作，第一時間向其他疫情爆發國家伸出援手，這些最基本的事實得到了國際社會充分肯定和積極評價。

新冠肺炎疫情下，德國首都柏林的一間餐館閉門歇業。（新華社）

王毅有稱，中方一貫高度重視出口產品質量，出台了嚴格的監管措施，目前有資質的企業正在開足馬力生產，力爭滿足各國對醫療物資的需求。各方應本著實事求是的態度，通過平等協商解決在商品購買過程中出現的個別分歧。

王毅提到，中國在德有大量僑民和留學生，他們是中德友好的紐帶，希望並相信德方一定會切實保障他們的健康和安全。中方也願幫助在華德企解決復工復產中遇到的實際困難。

馬斯表示，當前嚴峻疫情形勢下指責別人不是明智之舉，炒作產品質量也不合時宜。當前疫情在歐洲及全球蔓延，德方願同中方維護國際供應鏈包括藥品供應的穩定，共同推動歐中合作取得更多成果。

（綜合報道）