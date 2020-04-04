【新冠肺炎】專家：部分發展中國家實際疫情比報告數據嚴重

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）仍在中國以外的多個國家蔓延，對於疫情何時才能結束的問題，北京大學醫學部美年公眾健康研究院執行院長、教授寧毅表示，目前來看，今年內疫情很難結束，甚至可能在秋冬季加劇。 寧毅還指出，目前一些發展中國家儘管報告病例不多，但是實際流行的情況可能比報告數據嚴重，一旦短時間內感染數量激增，可能會出現相當棘手的問題。

據《北京日報》4月4日報道，寧毅接受採訪時直言，「現在說結束還太早，甚至現在說好轉也還早。」

北京大學醫學部美年公眾健康研究院執行院長、教授寧毅。（網絡圖片）

他表示，疫情如果被有效控制住，應該是新增加確診病例減緩，再到數字穩定、降低，最後走向疫情的反覆和結束。他表示，如果認為新發確診病例數字穩定代表好轉的話，目前為止還看不到好轉的迹象，當然，各個國家處於不同的階段。

寧毅指出，現在全球的國家可以分為三類：第一類是中國和韓國，都可以說是有效控制了疫情，日本和新加坡還要穩定一段時間，才能確定；第二類是確診比較多的發達國家，比如美國、法國、西班牙、意大利等國家，還在處在爬坡過程中，或者像意大利和西班牙已經稍有好轉的迹象；第三類包括印度和南美、非洲的發展中國家，一些國家儘管報告病例不多，但是實際流行的情況可能比報告數據嚴重，一旦短時間內感染數量激增，可能會出現相當棘手的問題。

他強調，中國的疫情出現了被有效控制的趨勢，但面臨內防反覆、外防輸入的壓力。其他國家在今年夏天很難控制住，所以說疫情的結束不取決於中國，而取決於其他國家的控制情況，只要其他國家的疫情沒有得到有效控制，中國的疫情防控就不會結束。

而對於有人提出新冠病毒是否對温度敏感的問題，寧毅表示，「現在疫情向南發展到了澳洲、南美，向北在北歐國家蔓延，目前看來，疫情度過夏天，延續到冬天的可能性是極大的，今年內疫情很難結束，甚至可能在秋冬季加劇，存在全球大流行的長期威脅。」